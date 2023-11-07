Malatya'nın gizli bahçesi: Tohma Kanyonu

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nda bugünlerde sonbahar renkleri hakim oldu.
Tohma Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andırıyor.
Tohma Çayı, asırlardır kanyonun ortasından akıyor.
Kanyon, ziyaretçilerini, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.
Doğa tutkunları mola veriyor
Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.
Renk cümbüşü
Tohma Çayı ve etrafındaki selvi, çınar, söğüt ve incir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.
Ziyaretçilere açık
Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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