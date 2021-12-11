Kayısının başkenti Malatya’da üretilen kayısı çekirdeği kahvesi, Yeşilyurt Belediyesi’nin öncülüğünde seri üretim için gün sayıyor.

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Malatya kayısısının Türkiye ekonomisine katkısı oldukça yüksek.

2021 yılında sadece 11 aylık dönemde 81 bin 279 ton ihracat karşılığında 305 milyon 163 bin dolar gelir elde edildi.

Malatyalılar kayısıdan farklı ürünler de elde etmeye başladı.

Bunlardan biri de kayısı çekirdeği kahvesi.

Malatya'nın yeni lezzeti: Kayısı çekirdeği kahvesi VİDEO

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil ettirilen kayısı çekirdeği kahvesi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından seri üretime geçirilecek. Kayısı çekirdeği kahvesinin Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde restorasyon sürecine giren Lezzet Caddesi’nde kahve müzesi kuruldu. Müzede kahvenin tarih boyunca yaşadığı yolculuğa ücretsiz bir şekilde şahit olabilirsiniz.

LEZZET CADDESİ'NDEKİ MÜZELERE GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Lezzet Caddesi’nde kahve müzesinin yanı sıra Gastronomi Müzesi, Tekstil Müzesi ve Kent Belleği Müzesi de yer alıyor. Tüm müzelere giriş ücretsiz. Kahve müzesinde, kahvenin çekirdekten fincana yolculuğunda hangi aşamalardan geçtiği ve hangi araç gereçlerin kullanıldığını görebiliyorsunuz.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KAHVESİNİ MÜZEDE TADABİLİRSİNİZ

Dibeklerden cezvelere, değirmenlerden fincanlara kadar yüzlerce tarihi eşya kahve müzesinde ziyaretçilerini bekliyor. Kahve müzesinde kayısı çekirdeği kahvesini tatma imkanı da bulabilirsiniz.