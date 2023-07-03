Marmara Bölgesi'nde gezi rotası Yaz sıcakları bastırdı. İçimizde, bulunduğumuz yerlerden uzaklaşmak ve tatile çıkmak isteği arttı. Ama zamanımız ve gelirimiz buna pek izin vermiyorsa, ne yapacağız? İşte bu sorunun cevabı haberimizde...

Özel Haber

Aslı Didari asli.didari@ensonhaber.com

İstanbul'da yaşayanlar için kısa bir zaman diliminde de olsa şehrin kalabalığından uzaklaşmak, doğa ile kucaklaşmak ve denize girerek serinlemek için en ideal rota Marmara Bölgesi'ndeki alternatifler oluyor.

İşte size Marmara Bölgesi’nde kısa mesafede gidilebilecek ve her bütçeye uygun yerler için bir gezi rotası hazırladık.

Bu rotanın ortak özelliği, ulaşım kolaylığı, kısa mesafede şehir dışına çıkılma olanağı ve daha uygun fiyatlı bir tatil imkanı sunulması.

Tekirdağ-Kumbağ

Kumbağ, Tekirdağ'ın sayfiye yerlerinden.

Genellikle İstanbul'dan gelenlerin yazlıklarının olduğu bölge aynı zamanda otel ve pansiyonları ile de misafirlerini ağırlıyor.

Bölgeye kendi aracınızın dışında, yolcu otobüsü ve şehir içinde minibüslerle ulaşmanız mümkün.

Burada her damak zevkine ve her bütçeye uygun yemek yeme olanağı var.

Balıkesir-Avşa Adası

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası, yazlıkların ve pansiyonların bulunduğu bir belde.

Yazın nüfusu artan adanın her yerinden ücretsiz olarak denize girme imkanı var.

Adaya İstanbul ve Tekirdağ'dan deniz yolu ile erişim mümkün.

Ayşa Adası'na araçlar ve motosikletler de arabalı vapurla ulaşabiliyor.

Bu adanın özelliği odun fırınlarında pişen ekmekleri ve adını adadan alan kurabiyeleri.

Balıkesir-Marmara Adası

Marmara Adası da Balıkesir'e bağlı bir ada.

Denize girme imkanı koylarından olabiliyor ve 3. sınıf otelleri daha çok tercih ediliyor.

Adanın kendisine özgü doğası ve gezilecek tarihi noktaları ilgi çeken özelliklerinden.

İstanbul-Ağva

İstanbul'un Şile ilçesindeki Ağva'da, deresinin etrafındaki konaklama yerleri oldukça cazip.

Ayrıca, merkezde denize kıyısı olan bölgeden de denize ücretsiz olarak girilebiliyor.

Kendi aracınız dışında bölgeye İstanbul'dan minibüs ile ulaşım çok kolay.

Ağva'da deniz motorları ve sandallarla nehirde dolaşmadan dönülmemesi öneriliyor.

İstanbul-Polonezköy

İstanbul'dasınız ama şehir dışına çıkmak havanızı değiştirmek istiyorsanız, en doğru adreslerden biri Polonezköy.

Yeşilin her tonu sizi karşılıyor ama dikkat edin havası iştahınızı artırabilir.

Bölgeden şehir içine aralıklı da olsa otobüs seferi olduğunu belirtmekte yarar var.

Yalova- Çınarcık

Çınarcık, Yalova'nın boylu boyunca denize kıyısı olan ve ücretsiz denize girilebilen noktalarından.

Buraya ulaşım kara ve deniz yolu ile mümkün. Çevresinde bulunan gezi noktalarına gidebilmek için de minibüsler faaliyette.

Gece eğlencesinin yanı sıra kendisine özgün dondurma dükkanları ile de cazip bu bölgede genellikle otellerde konaklama yapılıyor.

Yalova-Termal

Termal, Yalova'da sadece yazın değil kışın da çok yoğun turist alıyor. Burada doğa ile buluşulduğu için serin ve temiz bir hava ile kucaklaşma imkanı var.

Termalde bölgedeki diğer belgelere gitmek ve buraya tekrar geri dönmek güzel bir tatil planı olabilir. Çünkü konaklama imkanları uygun ve bölgeden ulaşım çok kolay.

İzmit-Karamürsel

Karamürsel, sakin bir kasaba görüntüsünde ancak küçük kıyılarında ücretsiz denize girilebiliyor.

Geniş sahili boyunca çay bahçelerinde serinlemek ve dinlenmek için güzel bir rota.

Balık restoranlarında da balık keyfi her mevsim sürüyor.

Tekirdağ-Şarköy

Şarköy, Tekirdağ'ın en fazla nüfusa sahip tatil beldesi.

Burada sığ suların hakim olduğu geniş kum plajları çok cazip.

Kocaeli-Sapanca

Sapanca, doğa ile bilişmek için mutlaka gidilecek yerler listesinin başında geliyor.

Balıkesir-Erdek

Erdek... Balıkesir'in en bilinen en eski sayfiye bölgesi.

Buraya da otobüslerle ulaşım ve her türlü konaklama seçenreği mümkün.