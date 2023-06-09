Mısır'daki vizesiz cennet: Sharm El Sheikh nasıl bir yer? İşte bilmeniz gerekenler Son dönemde dünyanın gözdesi konumuna gelen Sharm El Sheikh, her milletten turist ağırlıyor. Vizesiz olması nedeniyle Türkler tarafından da tercih edilen rota, gezilecek yerleri ve doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Siz de Sharm El Şeyh'e gitmeyi düşünüyorsanız, göz atmanız gerekenler haberimizde...

Yaz ayları geldi, tatil planları başladı.

Bu sene tatilini ülke sınırları dışında yapmak isteyenler, hem uygun fiyatlı hem de vize problemi olmayan yerlere göz atıyor.

Mısır'da tatil yapmak pek cazip gelmese de, bu algıyı değiştiren bir yer herkesin gözbebeği olmuş durumda: Sharm El Sheikh...

Vizesiz olması, sualtı güzellikleri, doğası, eğlence hayatı, uygun fiyatlı otelleri ve daha birçok özelliğiyle adeta bir "cennet rota" olan Sharm El Sheikh, dört mevsim tatil fırsatı sunuyor.

Yapıları, marinaları, gece kulüpleri, kumarhaneleri ile turistik bir şehir olan Şarm, aynı zamanda mercan resiflerine yakınlığı nedeniyle bir dalgıçlık merkezidir.

Kızıldeniz'de Sina Yarımadası'nın ucunda bulunan Şarm El Şeyh'e gitmek isteyenler, bölgeye dair detayları gitmeden mutlaka inceliyor.

Ne yenir, nereler gezilir, ne zaman gidilir, ne yapılır gibi sorular, tatilcilerin gündeminde yer alıyor.

İşte Mısır'ın cenneti Sharm El Sheikh'e gitmeden önce bilmeniz gerekenler...

Sharm El Sheikh nerede?

Kısa adıyla Şarm, Mısır’ın Sina Yarımadası’nın güney ucunda, Kızıldeniz kıyısında bulunan bir şehirdir. Aynı zamanda Akabe Körfezi’nin ağzında, Tiran Boğazı’na bakan bir burnun üzerinde yer almaktadır.

Şarm El Şeyh şehri; Nabq, Ras Nusrani, Naama Körfezi, Umm Sid ve Sharm El Maya olmak üzere beş merkeze sahiptir.

İstanbul - Şarm El Şeyh uçuşu ortalama 3 saat 6 dakika sürmektedir.

Dört mevsim tatil

Şarm El Şeyh'te tatil sezonu diye bir durum yok. Dört mevsim boyunca gelip güneşlenebilir, suya girebilir, dalış yapabilirsiniz.

Hava sıcaklığı kış aylarında bile ortalama 20 derece. Yaz aylarında ise hava sıcaklığı ortalama 30 dereceyi buluyor.

Kışın daha sakin, yazın daha kalabalık oluyor.

Kapıda vizeli

Şarm El Şeyh’e giriş için ise Türkiye vatandaşlarına ücretsiz 15 günlük kapıda vize veriliyor. Yani, Avrupa veya ABD gibi bir vize süreci-red durumu söz konusu değil.

İster resif, ister çöl

Şarm, denizaltı güzellikleriyle ünlü bir yer. Suyun altında sunduğu görsel şölen dalış deneyimiyle daha da zirveye taşınıyor. Mercanlar ve rengarenk canlılar ile halk plajında dahi karşılaşabilirsiniz.

iran Adası yakınlarındaki Jackson Resifi, Gordon Resifi ve Ras Bob Resifi Şarm El Şeyh’in en çok rağbet gören dalış merkezleridir.

Deniz bir yana, çöl tadı da başka...

Sina Çölü'nde atv gezisi yapabilir yada çöl çadırında keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Deve üstünde gezi ve çölde mangal bile yapabilirsiniz.

Kalbi "Naama"da atıyor

Bir yanı Sina Çölü, diğer yanı Kızıldeniz olan Şarm El Şeyh’in turistler tarafından en çok ilgi gören yeri ise Naama Bay. Burası kaliteli ünlü kafe ve barları, restoranlarıyla şehre tatile gelenlerin uğrak noktası.

İstanbul'un Bebek, Beşiktaş, Ortaköy'ü gibi düşünebilirsiniz.

Hard Rock Cafe, Little Buddha, Pacha Club ve Ice Bar ise şehrin alternatif ve tercih edilen eğlence mekanları arasında yer alıyor.