Muğla'ya 8 ayda gelen turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı Muğla deniz, doğa ve tarih turizmde iddialı bir ilimiz. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Köyceğiz ilçeleri ile ayrı ayrı turizm markası olan Muğla'ya gelen turist sayısının geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 15 arttığı açıklandı.

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AA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, yılın 8 aylık döneminde 2 milyon 429 bin 981 turist ziyaret etti.

Muğla'ya gelen turist sayısı ilk 8 ayda yüzde 15 arttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyette bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, gelen turist sayısında geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 15 artış olmasının esnafı sevindirdiğini iletti.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise açıklamasında 2024 yılı için de tanıtım çalışmalarına şimdiden başlandığını duyurdu.

340 bin yatak kapasiteli

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

İngiliz turistlerin ilgisi büyük

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

En çok turistin geldiği ülkeler

En çok turistin geldiği ülkeler sırasıyla 1 milyon 23 bin 554 kişiyle İngiltere, 283 bin 604 kişiyle Rusya, 161 bin 669 kişiyle Polonya, 138 bin 583 kişiyle Almanya, 64 bin 121 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 758 bin 450 turist geldi.

"Turist sayısı yüzde 15 arttı"

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, kente gelen turistlerin yüzde 40'ının İngiltere vatandaşı olduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu:

Geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 15 artış olması esnafımız açısından bizleri çok sevindirdi. Bu durum 2024 yılında yapmayı planladığımız yeni turizm tanıtımları için bizi heveslendirmekte, teşvik etmekte.

"Sezon 2 ay daha devam edecek"

Ayyıldız, turizm sezonunun yaklaşık 2 ay daha devam edeceğini anlatarak, 2023 yılını büyük bir artışla kapatacaklarını dile getirdi.

"Polonya pazarında da artış oldu"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan da İngiltere'nin yanı sıra Polonya pazarında da artış olduğunu aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

Sevindirici bir diğer husus ise geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız Varşova Fuarı sonrası yükselen Polonya pazarı. Geçtiğimiz yıl 13 bin olan Polonyalı misafir sayısı bu yıl 29 bine yükseldi. 2024 yılı için de tanıtım çalışmalarına başladık. Marmaris Ticaret Odası olarak başta kaynak pazarımız İngiltere olmak üzere Polonya, Danimarka ve Almanya'da düzenlenen turizm fuarlarında yer alacağız. Antalya, İstanbul ve İzmir fuarlarında da paydaş kurumlarımızla birlikte Marmaris'i tanıtmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)