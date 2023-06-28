Pamukkale'deki antik termal havuz sıcağa rağmen boş kalmıyor Denizli'de termal havuz, 36 dereceyi buluyor ancak bu sıcaklığa rağmen yine de talep görüyor.

AA

Tarihi kalıntılar arasında yüzmeyi deneyimlemek isteyenler Pamukkale'deki antik termal havuzu tercih ediyor.

Hierapolis Antik Kenti'ndeki 36 derecelik suyun bulunduğu "Kleopatra Havuzu", yaz-kış revaçta.

Pamukkale'de, 2 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen antik termal havuz da ziyaretçilere tarihi sütunların içinde yüzme deneyimi sunuyor.

Her yıl 2 milyona yakın ziyaretçi

Pamukkale, her yıl 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan beyaz travertenlerinin yanı sıra "Kleopatra" ismiyle anılan antik termal havuzuyla da öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve bitişiğinde kurulu Hierapolis Antik Kenti, yaz sezonuyla en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Yabancı turistlerin uğrak noktası

Başta yabancı turistler olmak üzere çok sayıda turist, antik havuza girmeden Pamukkale'den ayrılmıyor.

Antik havuz doğal yollarla oluştu

Milattan sonra 692'de yaşanan depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluştuğu saptanan antik havuz, antik dönemden bu yana şifa merkezi olarak biliniyor.

Hz. Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da girdiği rivayet edilen havuza yılın ilk 6 ayında yaklaşık 60 bin kişi girdi.

Pamukkale en yoğun günlerini yaşadı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, okulların tatil olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Pamukkale'nin en yoğun günlerini yaşamaya başladığını söyledi.

Antik havuzun da farklı coğrafyalardan gelen insanları buluşturduğunu belirten Akyol, şöyle konuştu: