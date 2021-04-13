Rus turistlerin Kapadokya'daki yeni gözdesi Selime Katedrali

Kiev’den Nevşehir’e direkt uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali’ne ilgi arttı.

Aksaray'da yer alan Kapadokya bölgesinin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu.

Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkati çekiyor.

Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi.

BİZANS SANATININ İZLERİNİ TAŞIYOR

Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ

Yılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedralde pandemi nedeniyle son zamanlarda sessizlik hakimken, 25 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Nevşehir'e uçak seferleri başladı. Bu nedenle hem Ukraynalı hem de Rus turistlerin bölgeye ilgisi arttı. Turistlerin ilgisinin artması bölge halkını da sevindirdi. Turistlere bölgeye has olarak yetiştirilen iriliğiyle tanınan 'Aksaray malaklı' köpeği de tanıtıldı.

"RUSLAR ÇOK BEĞENDİ"

Katedrali ziyarete gelen Rus turistlerin rehberi Hüseyin Girgin, Rusların Kapadokya'yı yeni keşfetmeye başladığını belirtti. Girgin, ''Rus misafirlerimiz genelde tatillerini Akdeniz kıyılarında geçirdikleri için Aksaray’ın Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nden çok memnun kaldıklarını, tekrar ziyarete geleceklerini ve bu bölgenin güzel bir reklamını yapacaklarını belirti." diye konuştu.

​Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, turistlere tanıtmak için katedrale malaklı köpeği getirdi.

Tıpırdamaz, "Aksaray malaklıları ile Selime Katedrali'ndeyiz. Bugün Rus ve yerli turistlere, 'Anadolu Aslanı' ile karşıladık. İlk yüksek sesli ayin de burada yapılmış. Burada malaklı köpekleri Rus ve yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Malaklı köpeğinin ismini duymuşlar ve bugün yakından gördüler. Fiziki ve görüntü olarak, çok beğendiler. Bizde bu durumdan dolayı çok memnun kaldık.'' dedi.





























