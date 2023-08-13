Sıcaktan bunalanların yeni adresi: Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası Yurt genelindeki aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi serinleyebilecekleri noktalara giderek arıyor. Bazıları yazlık bölgelere kaçarken bazıları da soluğu Karadeniz'in yaylalarında alıyor.

AA

Karadeniz'in çok bilinmeyen ama bilenlerin vazgeçemediği noktalarından birisi de Ordu'da yer alıyor.

Doğa harikası menderesleriyle bilinen Ordu'nun Perşembe Yaylası'nı, her mevsim olduğu gibi yazın da hem yöre halkı hem de yerli ve yabancı turistler tercih ediyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1.500 rakımlı Perşembe Yaylası, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Yayla, sisli ve serin havasıyla rahatlatıyor

Özellikle sıcakların etkili olduğu bugünlerde yayla, sisli ve serin havasıyla rahat bir ortam sunuyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşanlar, doğada piknik yapıyor.

Yetkililer yaylanın bu yıl 1 milyon ziyaretçi ağırladığını belirtiliyor.

Fotoğraf çekimi için çok uygun bir ortam

Menderes manzarası, yayılan koyun sürüleri fotoğraf çekimi için çok uygun bir zemin sağlıyor.

Alışveriş imkanı var

Doğaseverler, yaylada yöresel ürünlerin satışının yapıldığı pazardan alışveriş yapıyor.

"Şehir merkezindeki insanların kıskandığını düşünüyorum"

İngiltere'de yaşayan Malatyalı Mehmet Dağaşan, asker arkadaşıyla Karadeniz turu yaptıklarını söyleyerek, Perşembe Yaylası'nın çok güzel ve harika bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Şehir merkezindeki insanların kıskandığını düşünüyorum çünkü burada hava gayet güzel." dedi.

"Yaylada hırka giyiyoruz"

İzmir'de yaşayan Yaşar Şen ise yaylada serin hava dolayısıyla hırka giydiklerini ifade ederek, "İzmir'den memleketime geldim. İzmir'de bu doğa şartlarını bulamıyorsun. Şu doğayı nerede bulabilirsin?" diye konuştu.

"Burası serin"

Ziyaretçilerden Kemal Perişan da temiz havası ve doğal ürünleri dolayısıyla ailesiyle yaylaya geldiğini anlatarak, "Hava sıcak, şehir merkezlerinde durulmuyor. Burası biraz daha serin oluyor. Burada gece de kalabiliyorsun." ifadelerini kullandı.

"Burası cennet gibi maşallah"

Kuveyt'ten Türkiye'ye yakınlarıyla seyahat eden Abdullah Aldehany de Trabzon, İstanbul ve Bursa'yı gezdiklerini dile getirerek, "Burası cennet gibi maşallah. Hava güzel, her şey güzel." şeklinde konuştu.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Samsun Terme'den ailesiyle yola çıkarak yaylaya gelen Seda Özcan da Perşembe Yaylası'na ilk defa gördüğünü söyledi. Özcan, şehirde sıcaktan bunaldıkların ifade ederek, şunları anlattı:

Bugün gelmemiz gayet iyi oldu. Biraz sisli bir hava var ama çıkarken gayet hava açıktı, etrafı biraz görebildik. Şimdi gayet güzel. İlk çarşısına uğradık, biraz pazarını gezdik, gayet güzeldi. Doğası, yeşili gayet güzel, memnun kaldık. Burada her taraf yemyeşil. Havası güzel, gerçekten serinletici bir havası var. Tabii ki tatil bölgelerine tercih oluyor ama insanlar artık sıcaktan bunaldıkça buralara kaçmaya başladı. Herkese tavsiye ediyorum, buralar gayet serin.

"Sıcaktan kaçan geliyor"

Merve Sarı da Kocaeli'nden memleketi Ordu'ya uzun zaman sonra gelebildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

Buranın havası şu an şaheser. Gerçekten çok güzel bir havası var. İzmit'te yaz sıcaklarından çok bunalmıştık. Eşimin de izni olunca, bir hafta da olsa en azından kaçıp buralarda gezmek istedik. Gayet güzel ve çok memnunuz. Sis harika, güzel memleketim.

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