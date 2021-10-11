Squid Game 067'nin hayali: Jeju Adası hakkında bilinmeyenler

Netflix dünyasına damga vuran Squid Game dizisiyle birlikte merak edilen konulardan biri de Jeju Adası oldu. 067 numaraları oyuncu Sae-Byeok'un hayali Jeju Adası gerçek mi, nerede? İşte bilinmeyenler.

İlk gösteriminden bu yana yayıncının dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alan yeni Netflix K-draması Squid Game, her detayı ile merak konusu olmayı başarıyor.

Squid Game‘in Gganbu başlıklı altıncı bölümünde, yarışmacıların dördüncü oyunu oynamak için ikili eşler halinde ayrılıyor. Oyun ise çocukluk çağlarının en popülerlerinden olan "misket"...

Oyuncuların eşi aynı zamanda rakipleri oluyor. Bu da demek oluyor ki oyunun sonunda birisi ölmek zorunda...

067'NİN HAYALİ: JEJU ADASI

Oyuncu 067 Kang Sae-Byeok, oyuncu 240 Ji Yeong ile ortak oluyor. İki oyuncu, son dakikalarını stresli bir ölüm kalım oyununda geçirmek istemedikleri için hayatları ve gelecek hayalleri hakkında konuşup dertleşmeye başlıyor.

Oyuncu 240, tacizci babasını öldürdüğü için hapse girdiğini söylüyor ve hapisten çıktıktan sonra oyuna katıldığını anlatıyor.

Kang Sae-byeok parayı kazanırsa annesini Kuzey Kore’den kurtaracağını ve erkek kardeşi için bir ev alacağını açıklıyor. Oyuncu 067, adanın televizyonda gördüğünde egzotik göründüğünü ve Kore’ye hiç benzemediğini söylüyor.

Dizinin seyircileri ise "Jeju Adası" hakkında bilgileri araştırmaya koyuluyor. Squid Game'deki Jeju Adası nerede, gerçek mi, nasıl gidlir? merak ediliyor.

İşte Jeju Adası ile ilgili bilinmeyenler...

JEJU ADASI NEREDE?

600 bin nüfuslu Jeju Adası, Kore’nin en büyük volkanik adası olmasının yanı sıra, Jeju Volkanik Ada ve Lav Tüpleri UNESCO Doğal Dünya Mirası Alanı’nı da içinde barındırır. Büyüleyici kumsalları, çağlayanları, mağaraları ve falezleriyle her yıl milyonlarca turisti kendine çeker.

“Kore’nin Hawai’si” diye de adlandırılan Jeju, maden suları, kadın dalgıçları ve bir tabloyu andıran sönmüş yanardağ, Halla Dağı’yla tanınıyor.

Jeju Adası, Dol Hareubang isimli ikonik heykelleriyle de ünlü turistik bir yerdir. Hareubang veya harubang olarak da bilinen heykeller, Jeju Adası’nda bulunan kaya heykelleridir. Bu heykel görüntülerini Güney Kore’nin her yerinde turistik biblolar ve eşyalar üzerinde görmek mümkündür.

Jeju’nun ayrıca adayı anakaraya bağlayan uluslararası bir havaalanı da vardır. Her yaz binlerce Güney Koreli, Çinli ve Japon ziyaretçi, doğal güzelliğin tadını çıkarmak için bu gizemli adaya seyahat eder.

1948 yılında Jeju, komünist destekçilerin Güney Kore’nin yeni hükümetine karşı şiddetli protestolar başlattığı yerdi. Protesto hareketi, Jeju adasında ayrılıkçı bir isyana dönüştü.

JEJU ADASI'NIN DENİZ KIZLARI

Adanın hafızalarda yer etmesini sağlayan bir diğer özelliği ise deniz kızları… Adada uzun bir süredir kendilerine Haenyeo (Deniz Kızı) diyen bir grup insan yaşıyor. Bu insanlar, adada dünyanın en ilginç mesleklerinden birini icra ediyor.

Yaz kış demeden, denizin dondurucu soğuğuna aldırmadan 20 metreye kadar dalıyorlar. Üstelik dalış tüpü kullanmadan.

Her mevsim dalış yapan Haenyeo’ların dikkat çeken bir diğer özellikleri yaşları… Haenyo’ların çoğu 70 yaşın üstünde.

Gençlerin dahi yapmaktan çekindiği bir aktiviteyi yaptıkları için takdir edilesi. Ayrıca Haenyeo’ların hepsi kadın…