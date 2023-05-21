Sümela Manastırı'nı 5 ayda 56 bini aşkın kişi ziyaret etti Trabzon'un turistik noktası Sümela Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AA

Sümela Manastırı'nı görenler, bulunduğu noktada yüzyıllar önce böyle bir mimarinin nasıl gerçekleştiğine şaşırarak bakıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçiler için gizemini hiç kaybetmiyor.

Manastırda, yaklaşık 7 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları Ocak 2023'te tamamlandı.

Sümela Manastırı'nı restorasyon sonrasında yaklaşık 5 ayda 56 bin 111 kişi gezdi.

Daha fazla ziyaretçi ağırlayacak

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nın turizm sezonunda daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen manastırın, ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

İlk ziyaret yerleri Sümela Manastırı

Almanya'da yaşayan Halil Akyaz, 10 kişilik grupla Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, ilk ziyaret yerlerinin de Sümela Manastırı olduğunu söyledi.

"Çıkması çok zor ama görülmeye değer"

Manastıra ilk defa geldiğini belirten Akyaz, "Çıkması çok zor ama görülmeye değer bir yer. Herkese tavsiye ederim. Çağlayanları, ormanları ile çok güzel, herkese tavsiye ederim. Tarihle ilgilenen, tarihi seven insanların buraya gelip tarihini, geçmişini görmelerini tavsiye ederim." dedi.

"Yerli ve yabancı turistlere gelmelerini tavsiye ediyorum"

Sümela Manastırı'nı gezmek için Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen Seher Bekar ise "Sümela Manastırı'na daha önce gelmeyi çok istedim ancak restorasyon nedeniyle gelemedim. Çok şükür görmek nasip oldu. Güzel bir yer, yerli ve yabancı turistlere gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.