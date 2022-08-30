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    Tunceli Pertek'te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı

    Tunceli ile Elazığ arasındaki mesafeyi yüzde 50 kısaltan, günde ortalama 4 bin aracın geçiş yaptığı Pertek feribot iskelesinde, yoğun talep nedeniyle 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.
    • 30.08.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 20:14
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    Tunceli Pertek'te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı

    Tunceli’ye il dışından gelen turistler yaban hayatı, endemik türlerini, doğa güzelliklerini görmek ve su sporları yapmak için kentin giriş kapısı olan Pertek feribot iskelesinden şehre geliyor.

    Elazığ üzerinden kente iki güzergah bulunuyor. Bunlardan biri Kovancılar yolu ve yaklaşık 140 kilometrelik yol 2 saat sürüyor.

    Pertek üzerinden kente ulaşımın sağlandığı 2 kilometresi feribotla olmak üzere 70 kilometrelik yol ise 1 saat 20 dakika sürüyor.

    Uzun kuyruklar oluştu

    Yolun kısalığı ve yakıt tasarrufu yapmak için 10 dakika süren feribot yolculuğunu tercih eden sürücüler, uzun kuyruklar nedeniyle 1,5 saati aşkın beklemek zorunda kaldı.

    Tunceli Pertek'te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı VİDEO

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #1

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #2

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #3

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #4

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #5

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #6

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #7

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #8

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #9

    Tunceli Pertek te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı #10


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