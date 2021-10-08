Yöre sakinlerinin "doğanın kalbi" olarak nitelendirdiği Salördek ormanları, sonbaharın gelişiyle yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarıyla bezendi.

Sarp dağların arasında kurulu olan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte yer alan il, el değmemiş doğasıyla her mevsim binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

SALÖRDEK ORMANLARI'NDA SONBAHAR RENKLERİ

Kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan şehrin Pülümür ile Nazımiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları da sonbaharda doğaya yansıyan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Tunceli'nin Salördek Ormanları'nda sonbahar renkleri - Video

ÇEŞİT ÇEŞİT MEYVE AĞAÇLARI RENK KATIYOR

Her mevsim farklı güzelliği ile dikkati çeken ormanlarda yaprakları sararan ceviz, kavak ve meşenin yanı sıra doğada kendiliğinden yetişen çeşitli meyve ağaçlarında birçok renk bir arada gözleniyor.

DOĞA SEVERLER İÇİN EŞSİZ MANZARALAR

Özellikle hafta sonu turlarıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, oksijen deposu ormanlarda gezinti yaparken sonbahar manzarasının tadını çıkarıp ağaçlar arasında fotoğraf çekiyor.

ANADOLU PARSININ DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Ormanları gezen doğa tutkunu ve yazar Caner Canerik, keşfedilmemiş doğayla içe içe yaşam sürdüklerini söyledi.

Salördek köyü ormanlarının bitki ve yabani hayvan çeşitliğiyle öne çıktığını ifade eden Canerik, "Şu an bulunduğumuz bölgede 4-5 çeşit ağaç türü var. Bunun dışında hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bir yer. Ayı ve domuzların yanı sıra Anadolu parsının da görüldüğü iddia edilen yerlerden biri burası. Burada vaşak oldukça yoğun ve çok sık karşılaşıyoruz." dedi.

"ÇEVRE İLLERDEN ÇOK GEZGİN ELİYOR"

Canerik, Salördek'te her ağacın kendi özelliğine göre renk verdiğini ve sararmaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu da inanılmaz güzellik yaratıyor. Sonbaharda gerek serinlik gerekse de bitki yoğunluğunun getirdiği görsel şölen var. İnsanların iş yükleri biraz daha zayıflamış oluyor ve havanın etkisiyle de çok rahat dışarı çıkıp gezebiliyorlar. Bunun yarattığı bir hareketlilik burada oluşuyor. Son birkaç yıldır çevre illerden çok fazla insan buraya gelmeye başladı. Burada gerçekten inanılmaz doğal zenginlik ve görsel güzellik var."





12 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ PARKURU VAR

Ormanda 12 kilometre yürüyüş parkuru olduğunu belirten Canerik, şehir stresinden uzakta yaşamak isteyenlerin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olduğunu vurguladı.

"ÇÖPLERİNİZİ TOPLAYIN, ATEŞ YAKMAYIN"

Salördek köyünde yaşayan Yusuf Topçu da el değmemiş coğrafyada yaşamanın kendisini mutlu ve huzurlu ettiğini dile getirdi.

Köyünün her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"Sabah kalktığımda burada ötüşen kuşların, havada uçuşan kelebeğin ve börtü böceğin çok değeri var. Doğa bir bütündür. Buranın renk cümbüşünü paylaşmak ve güzelliğini tatmak isteyenlerden tek ricamız çöplerini burada bırakmasınlar, kesinlikle ateş yakmasınlar. Eğer piknik niyetine gelmişlerse burayı terk ettiklerinde mutlaka ateşi söndürmelerini istiyoruz. Burada genellikle turuncu, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri görüyoruz. Bütün bu renkler yan yana geldiğinde gerçekten görülmeye değer manzara ortaya çıkıyor."