Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Patara Plajı, kilometrelerce uzanan büyüleyici sahilinin yanında, çölleri andıran kum tepeleriyle de ziyaretçilerin ilgi oldağı olmaya devam ediyor.

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Antalya, ziyaretçilerine şelalelerden, su altı mağaralarına kadar birçok farklı gezi alanı sunuyor.

PATARA ANTİK KENTİ, GÖZDE MEKANLAR ARASINDA

Kentte turistlerin en fazla merak ettiği yerlerden biri de Kaş ilçesindeki, Likya Birliği'nin başkenti olan ve tarihi binlerce yıl önceye dayanan Patara Antik Kenti'nin yanındaki kum tepeleri.

Turistler, Patara'nın kum tepelerinde çöl deneyimi yaşıyor-Foto Galeri

Turistler, Patara'nın kum tepelerinde çöl deneyimi yaşıyor-Video

BİR NEVİ ÇÖL YOLCULUĞU

Antik kentin içinden geçerek kum tepelerine ulaşan tatilciler, benzeri, çöllerde yaşanan tozlu bir yolculuğa çıkıyor.

CARETTA CARETTALARIN YVALAMA ALANI

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların da önemli yuvalama alanlarından olan Patara Plajı'na bakan kum tepelerine uzanan turistler, adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüşen bölgede, eşsiz gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

ATLI VE DEVELİ SAFARİ RUTLARI

Yeşilçam'ın birçok filmine de ev sahipliği yapan kum tepelerinde, atlı ve develi safari turlarına da katılan turistler, ardından denize girerek unutulmaz bir gün yaşıyor.

"BİR KEZ DE OLSA HERKES GÖRMELİ"

İzmir'den tatile gelen Kemal Doyuran, kum tepelerinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi.

Hayatında ilk defa çölleri andıran bir kum tepesine geldiğini anlatan Doyuran, "Gün batımını izlemeye geldik. Çok keyifliydi. Bizim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

Muğla'dan karavanıyla tatile çıkan Sinem Bahçeci ise herkesin bir kez de olsa Patara kum tepelerini görmesi gerektiğini kaydetti.