Türkiye'de ikinci çeyrekte iç turizme 13,6 milyon kişi katıldı TÜİK, yerli turistlerin, nisan ayından haziran ayına kadar geçen ikinci çeyrekteki yurt içinde yaptıkları seyahat hareketlerini aktaran bir istatistik paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Yurt İçi Turizm, ikinci çeyrek verilerini paylaştı.

Buna göre, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı.

Nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41 artarak 16 milyon 84 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 100 milyon 108 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,2 gece oldu.

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