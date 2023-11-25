Türkiye'de kayak heyecanı en erken Palandöken'de başlayacak Kış sezorunda turizm faaliyetleri kayak ile sürecek. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerden olan Palandöken'de ise hareketlilik başladı. Yetkililer, yerli ve yabancı turistleri kente davet ediyor.

AA

Palandöken'de pistler hazır. Bu yılki trusit hedefi ise 2,5 milyon turist olarak açıklandı.

Kayak merkezi, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta.

Palandöken Kayak Merkezi, yapılan yatırımlar sonrası yenilenen pistleri ve lüks tesisleriyle yeni sezonda yerli ve yabancı kayak tutkunlarını ağırlayacak.

Birçok kış sporunun rahatlıkla yapıldığı kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Palandöken'de kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatının sunuluyor.

55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak imkanı

Palandöken'de, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor.

Gece kayağı

Önceki sezondan kalan karların güneş görmeyen yamaçlarda depolanan ve göletler aracılığıyla suni karlama sistemi sayesinde saatte 2 bin 600 metreküp teknik karlama kapasitesi bulunan kayak merkezinde, gece kayağı da yapılabiliyor.

Bu nedenle de kayak en erken Erzurum'da başlıyor.

Merkezde tüm güvenlik önlemleri de alındı

Sezonu dağ bölgesindeki 9 otel ile bungalov evlerde büyük oranda dolulukla kapatan merkezde, pist ve lift güvenlik önlemleri, kurtarma-tahliye eğitim ve tatbikatları, mekanik ve elektronik testler eksiksiz tamamlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)