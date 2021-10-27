Türkiye'deki kayak merkezi rotaları

Türkiye'nin yüksek dağlarına yapılanmış bulunan kayak merkezleri; pistleri, otelleri ve cazip olanakları ile kış turizminin artırılması için hizmet vermeye hazır.

Koronavirüs salgını tedbirlerinin vurduğu seyahat hareketleri, 2021’de normalleşme ile birlikte eski günlerini aratmayan bir hareketliliğe sahne oldu. Türkiye’nin güney illerinde hâlâ devam eden yaz sezonu böylelikle turizmciyi de mutlu etti.

Güney illerinde ve özellikle Antalya’da yaz sezonu kasım ayına kadar uzayadursun, bir yandan da diğer illerde kış turizmi hazırlıkları devam etmeye başladı bile.

İLK KAR YAĞIŞI HABERLERİ GELDİ

Türkiye’den ilk kar haberi Van ve Kars’tan gelmeye başladı. Kar yağışı demek kayak sezonunun gelmeye başladığının da habercisi.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ülkemizin dünyadaki kayak merkezleri ile kıyaslanan ve tercih edilen kayak merkezlerinin sayısı ve nitelikleri gün geçtikçe artıyor. İnsanımızın kış sporlarına olan ilgisi ve kabiliyeti ile başlanan tesis oluşumları, gittikçe yabancı turistleri de cezbetmeye başladı.

SEKTÖR HEDEF BÜYÜTTÜ

Turizm faaliyetlerinden 2022'den 30 milyar dolarlık gelir beklenirken kış ve kar turizmi için kayak faaliyetlerinin dışında konferans ve seminerlerin de yapıldığı daha büyük bir turizm geliri hedefe koydu.

TÜRKİYE’DEKİ KAYAK MERKEZLERİ

Günümüzde artık kimsenin yok sayamayacağı caziplikte 45’ten fazla kayak merkezi var. Bu kayak merkezleri içinde kış sporlarına ve turizme hizmet veren Uludağ, Erciyes, Erzurum, Sarıkamış, Kartepe ve Kartalkaya'nın bilinirliği çok daha fazla. Buralardaki otellerde zaman zaman talepten dolayı yer bulunamayacak noktaya gelindiği biliniyor.

Bu merkezlerde de koronavirüs salgınının gereklerinin yerine getirildiğini, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulduğunu hatırlatalım.

Peki bu merkezler nerede, özellikleri neler, nasıl gidilir ve hangi aylarda daha cazip olurlar? Gelin bu soruların cevaplarına hep birlikte bir göz atalım.

ERZURUM PALANDÖKEN

Misafirlerine yamaç paraşütü, buz tırmanışı, kar raftingi, dev salıncak ve zipline imkanı da tanıyan Erzurum Palandöken, kesintisiz 14 kilometre kayak pistiyle Avrupa üçüncüsü olarak hizmet ediyor.

Her kış çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir eden Palandöken Kayak Merkezi; kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kışın ilk aylarından, ilkbaharın son günlerine kadar kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Toplam pist uzunluğu 80 kilometreye varan ve kar yağışının yanı sıra suni karlamayla da uzun süreli kayak imkanı sağlayan merkez, kar kalitesinin yanı sıra gündüz ve gece kayağıyla farklı seviyelerdeki her kayakçıya hitap ediyor.

Önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da, ulusal birçok kış sporu etkinliğinin yanı sıra 2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali ve Snowboard Dünya Kupası gibi uluslararası yarışmalar da gerçekleştirildi.

Hangi aylarda gidilmeli

Erzurum Palandöken'de ekim ayının sonlarına doğru başlayan kayak mevsimi, mayıs ayının ilk haftalarına kadar yüksek kesimdeki pistlerinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Nasıl ulaşılır

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi şehir merkezine 5 kilometre yani 15 dakika, Erzurum Havalimanı’na ise 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Palandöken'e merkezden otobüs ya da taksi ile ulaşım yapılabiliyor. Gün boyu otobüsler belirli saatlerde hizmet veriyor. Özel araçlar ile ise şehir merkezinden tabelaları takip ederek Palandöken'e rahatlıkla ulaşılıyor.

KAYSERİ ERCİYES

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes Kayak Merkezi'nde daha geçtiğimiz mayıs ayında dağ kayağı keyfi yaşanıyordu. Şimdi de görevli bakım ve onarım ekibi, 3 bin 400 metre yükseklikte, zor koşullar altında çalışarak teleferikleri yeni sezona hazır hale getiriyor.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yapıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel hizmet veriyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Erciyes’te sezon 15 Kasım-1 Mayıs tarihleri arasında yaşanıyor.

Nasıl ulaşılır

Kayseri kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlamak için Hisarcık kasabasından Tekir Yaylası istikametine gidilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Kayseri kent merkezinden hareket eden Develi minibüsleri vasıtasıyla da Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlanabiliyor.

Erciyes Kayak Merkezi şehir merkezine 20 dakika, Kayseri Havalimanı’na ise 35 dakika uzaklıkta yer alıyor. Kapadokya-Erciyes Kayak Merkezi arası yolculuk 45 dakika sürüyor.

BURSA ULUDAĞ

Bursa'da bulunan, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu'nun en büyük dağı olan Uludağ, kış turizminin vazgeçilmez bölgeleri arasında yer alıyor. Kayak merkezlerinin ilkinden olan Uludağ’da kış turizmi faaliyetleri sadece kayak olarak değil aynı zamanda eğlence merkezi olarak da talep görüyor.

Tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanabiliyor. Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometrelik yolculukla ulaşılan ve 1961 yılında milli park ilan edilen alandaki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanıyor.

Kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila 1.980 metre uzunluklara sahip 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesisi bulunuyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da, yılın ortalama 4 ayında kayak yapılabiliyor. Sezon aralık ayında başlayıp nisan ayı ortalarında son buluyor.

Nasıl ulaşılır

Uludağ Kayak Merkezi ulaşım açısından şehir merkezine 45 dakika, Bursa Havalimanı’na ise 1 saat uzaklıkta yer alıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile bu iki kent arasındaki mesafenin 3,5 saate düşmesi büyük avantaj sağladı. Osmangazi Köprüsü'nün de bulunduğu güzergahla Uludağ'a İstanbul'dan 2-2,5 saatte, İzmir'den de yaklaşık 4,5 saatte ulaşılabiliyor. Ankara'dan Uludağ'a kara yoluyla ulaşmak isteyenler ise 5 saatte bölgeye gelebiliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 2,5 saat, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan ise 1,5 saatlik kara yolculuğuyla Uludağ'a varılabiliyor. Ayrıca İstanbul'dan Bursa'nın Mudanya ilçesi ve Yalova'ya deniz otobüsleriyle gelinerek Uludağ'a ulaşılabiliyor.

KOCAELİ KARTEPE

Samanlı Dağları'nın zirvesi, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe'deki kayak merkezi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine 18, kent merkezine 40, İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kayak merkezine gitmek isteyen tatilcileri, Samanlı Dağları'nın eteklerinde alabalık tesisleri ve yerel işletmeler karşılıyor.

Yerel işletmelerin yöresel lezzet ve el emeği ürünler sunduğu tatilciler, alışveriş yapabiliyor ya da zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklere katılabiliyor.

Kayak merkezine geldiklerinde ise tatilcileri 250 oda, 50 dağ evi ve 5 elit villası bulunan dört yıldızlı bir otel karşılıyor. İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesiste günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.

35 milyon metrekarelik alanda kurulu, uzunluğu 450 ile 3 bin 200 metre arasında değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği toplam 17 pist yer alan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski, 2 kızak alanı hizmet veriyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kartepe’de sezon aralık ayı başında başlıyor, mart ayı sonunda bitiyor. Kartepe'ye sezon dışında da günübirlik gezi yapmak için gidiliyor.

Nasıl ulaşılır

Kartepe Kayak Merkezi hem Ankara hem de İstanbul’a yakın. Bu yakınlığı nedeniyle özel araçların dışında otobüsle de gidebiliyor. D-100 karayolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu kullanılarak rahatlıkla ulaşılabilen kayak merkezine Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabiliyor.

Kartepe Kayak Merkezi, İzmit merkeze 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.





BOLU KARTALKAYA

Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi, baby pisti olması çocuklar ve kayağa yeni başlayacaklar için ideal bir yer olarak öne çıkıyor.

Kayak tatili sırasında yakınında olan bölgelere gitmek de merkezin başka bir özelliği. Mesela Abant ve çevresini gezilebilir, göl çevresinde uzun yürüyüşler yapılabilir, faytona binilebilir, bisiklet kiralanabilir.

Toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pisti bulanan kayak merkezindeki yaklaşık 2 bin yataklı 5 otel, alınan önlemlerle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kartalkaya’da geçen sene sezon, kar yağışına bağlantılı olarak 25 Aralık’ta gerçekleşmişti. Sezon mart ayının sonunda bitmişti.

Nasıl ulaşılır

İstanbul'dan Kartalkaya E-5 ve TEM otoyollarını kullanarak 280 kilometrelik bir yolculukla ulaşılıyor. Otobandan Bolu iline girerek D-100 karayolundan çıkılması ve tabelaları takip ederek kayak merkezine ulaşılması mümkün.

KARS SARIKAMIŞ

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin birinci derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi ise Alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.

Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kış sezonunda koronavirüs salgınına rağmen rağbet görmeye devam etti.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 830 yatak kapasiteli ikisi 5, üçü 4 yıldızlı yedi otel ile çok sayıda apart ev bulunan kayak merkezinde geçen sezon neredeyse nisan sonunda bitti.

Hangi aylarda gidilmeli

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon diğerlerinden erken başlıyor. Kar yağışı yoğunluğuna göre ise aralık ve mart ayları arasında kayak yapma olanağı sunuyor.

Nasıl ulaşılır

Kars Sarıkamış Kayak Merkezi; Kars’a 54 kilometre, Erzurum’a 153 kilometre ve Kars Havaalanı'na 40 dakika uzaklıkta. Doğu Ekspresi ile de Kars'a gitme olanağı var. Şehir merkezinden kayak merkezine toplu taşıma aracı yok. Özel aracı olmayanlar için oteller bölgesinden taksi kiralamak gerekiyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi şehir merkezine 45 dakika, Kars Havalimanı’na ise 50 dakika uzaklıkta yer alıyor.

ERZİNCAN ERGAN DAĞI

Erzincan'da bulunan ve 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi de ilgi çekiyor.

Ergan’da uzunlukları 1.363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 6 pistiyle ziyaretçilerini ağırlayan merkez, kayak tutkunlarına toplamda 17 kilometreyi aşan birbirine bağlantılı pistleriyle kesintisiz kayak yapma keyfi yaşatıyor.

Merkezde kızak, kayak ve snowboard da yapılıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak sezonu olarak yılın 6 ayı boyunca kayak yapma olanağı sunuyor.

Nasıl ulaşılır

Ergan Dağı’na tren garından taksi ile 11 kilometre mesafe var. Ya da merkezdeki 13 Şubat Çarşısı bölgesinde yer alan Yaylabaşı otobüsleri ile yaklaşık 12 kilometrelik yolculuğun ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne ulaşılabilir.

Ergan Kayak Merkezi şehir merkezine 12 dakika, Erzincan Havalimanı’na ise 26 dakika uzaklıkta yer alıyor.

SİVAS YILDIZ DAĞI

Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, özellikle ara tatil döneminde büyük ilgi görüyor. Özellikle hafta sonunu yoğun geçiren tesis, hafta içerisinde de çok sayıda misafire ev sahipliği yapıyor.

Kış sezonu boyunca Yıldız Dağı, İstanbul'dan kente gelen snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Aralık ayında başlayan kayak mevsimi nisan ayına kadar sürüyor.

Nasıl ulaşılır

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi şehir merkezine 45 dakika, Sivas Havalimanı’na ise 1 saat uzaklıkta yer alıyor. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gitmek için önce Sivas merkezine ulaşılması gerekiyor. Buradan özel araç ya da taksi ile merkeze ulaşmak mümkün.

KASTAMONU ILGAZ DAĞI

Geçen yıl hizmete açılan Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, Alp disiplini ve snowboard sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki 2 bin 330 metre yüksekliğe ve 5,6 kilometrelik piste sahip kayak merkezi Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi bulunuyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nde sezon 2021’de 21 Ocak'ta başlayan kayak sezonu, nisan ayının başında bitmişti. Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde ise 23 Ocak'ta başlayan sezon ise nisan ayı sonunda sona erdi.

Nasıl ulaşılır

Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi şehir merkezine ve Kastamonu Havalimanı’na 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne ulaşmak için Kastamonu merkeze geldikten sonra Ilgaz Dağı Milli Parkı'na giden pek çok dolmuş ve otobüs seçeneği var.

BOLU ARKUT

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi, kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor. 700 rakımlı Arkut Dağı, çevreden gelen halkın hem dinlenme hem de kayak sporu yapması için olanak sağlıyor.

Bölge Esentepe olarak da anılıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Arkut Dağı’nda sezon kasım ayının başında başlıyor, mart ayının ortasına kadar sürüyor.

Nasıl ulaşılır

Arkut Dağı'nda Gerede ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Esentepe Arkut Dağı Kayak Merkezi, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Esentepe mevkiinde bulunuyor. Gerede ilçesi Bolu il merkezine 52 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gerede ilçesi D-100 karayolu üzerinde yer alıyor. İlçe Ankara iline 137 kilometre, İstanbul’a ise 300 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

ISPARTA DAVRAZ

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'da bulunuyor ve kayakseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Genellikle Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin tercih ettiği Davraz'da konuklar, 2 bin 635 rakımda Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Davraz'da 45 bin metrekarelik alana ekilen gül ve lavantayla yaz aylarında da ziyaretçilerin ilgisinin çekilmesi hedefleniyor.

Biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunan merkezde, acil durumlar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri hazır bekliyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kar kalınlığının kış aylarında ortalama 50 ile 250 santimetre arasında değiştiği Davraz Kayak Merkezi, ocak-şubat aylarında rağbet görüyor. Dört koltuklu otomatik klemli bubble telesiyejin olduğu 3. bölgede ise aralık ve nisan aylarında kayak yapılabiliyor.

Nasıl ulaşılır

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 45, Antalya Havalimanı'na 1 saat 15, kent merkezine 30 dakikalık mesafede bulunan merkeze ulaşım özel araçlarla mümkün. Isparta Davraz Kayak Merkezi şehir merkezine 30 kilometre, Süleyman Demirel Havalimanı’na 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ARDAHAN YALNIZÇAM

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, 2017 yılında Avrupa Birliği desteğiyle inşa edildi. Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu kış sezonunda yerli ve yabancı kayakseverleri tam kapasiteyle ağırlamaya hazırlanıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak sezonu aralık ve mart ayları arasında gerçekleşiyor

Nasıl ulaşılır

Yalnızçam Kayak Merkezi, Ardahan’a 20 kilometre yakınlığında. Merkeze gitmek için Ardahan’dan özel araçlarla ulaşmak mümkün.

BURDUR SALDA

Burdur'un Salda Kayak Merkezi, Salda Gölü manzarasına bakarak kayak yapma keyfi sunuyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle bilinirliği artan Salda Gölü manzaralı 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, eşsiz doğasıyla kayakseverleri ağırlıyor.

Yeşilova ilçe merkezine 15, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, butik tesisiyle misafirlerine huzurlu ve sakin bir tatil yapma imkanı sunuyor.

Merkez, kolay ve zor pist seçenekleri, telesiyej, uygun fiyatlara kiralanabilen kayak ve kızak takımları, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren kafe, restoran ve butik konaklama imkanlarıyla kayak ve doğa tutkunlarına hizmet veriyor.

Özellikle Antalya, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir ve Denizli'den kış aylarında bölgeye gelen misafirler, Tınaztepe'deki merkeze çıkarken, çam ağaçlarının arasından gölün eşsiz güzelliğini seyre dalıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak sezonu aralık ve mart ayları arasında gerçekleşiyor

Nasıl ulaşılır

Salda Gölü ile kayak merkezi arasında 15-20 kilometre mesafe bulunuyor. Kayak merkezi Antalya'ya 146 kilometre, Denizli’ye 71 kilometre, Isparta’ya 102 kilometre yakınlıkta. Salda Kayak Merkezi’ne en yakın havaalanı ile arasında 64 kilometre var.

ANKARA ELMADAĞ

Ankara'da kayak yapılabilen tek yer olan Elmadağ Kayak Merkezi, kış döneminde Ankara'ya yakın olması nedeniyle farklı vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. 700 metrelik pist uzunluğundaki Elmadağ Kayak Merkezi'nde kayak sporuna yeni başlayanlara eğitmenlerce ders veriliyor.

Ankara'da soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kış günlerinde, Elmadağ Kayak Merkezi Başkentlileri ağırlıyor. Tesiste profesyonel kayak yapılabildiği gibi, kızakla da kayılabiliyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Elmadağ’da kayak sezonu ocak ve şubat ayları ile sınırlı.

Nasıl ulaşılır

Elmadağ Kayak Merkezi, Ankara'nın güneydoğusunda kalıyor. Mamak çevre yoluna 10 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, Yakupabdal köyü sınırları içinde yer alıyor.

İZMİR ÖDEMİŞ BOZBAĞ

Ege'nin Uludağ'ı olarak kabul edilen Bozdağ Kayak Merkezi'nin de açılmış olması bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

Bozdağ Kayak Merkezi, 1998 yılında hizmete açıldı. Tesis, tatil günlerinde 15 binin üzerinde ziyaretçiye hizmet verebiliyor. Tesiste 3 adet kayak alanı bulunmakta olup, profesyonel ve amatör kayakçılara hitap ediyor. Tesis içerisinde 60 yataklı otel, restoran, kafeterya, izleme balkonları bulunuyor.

Bozdağ, yamaç paraşütü için de uygun coğrafi koşullara da sahip.

Hangi aylarda gidilmeli

Merkez hem yaz ve hem de kış sezonlarında turizme açık. Ancak kayak yapmak isteyenler için mevsim koşullarına göre yılda yaklaşık 3,5 ay boyunca kayak yapılabiliyor.

Nasıl ulaşılır

İzmir'den Bozdağ'a 2 farklı güzergahtan ulaşılabilir. Bunlar 110 kilometrelik İzmir-Kemalpaşa-Turgutlu-Sart Bozdağ yolu; 130 kilometrelik İzmir-Torbalı-Bayındır (ya da Tire) ve yine 130 kilometrelik Ödemiş-Birgi ya da Gölcük-Bozdağ yolu olarak beliriyor. Bozdağ-Ödemiş arası 29 kilometre tutuyor.

DENİZLİ TAVAS BOZDAĞ

Pamukkale'yi görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, aynı gün kent merkezine 85 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da 12 kilometre uzunluğundaki pistlerde kesintisiz kayak yapma fırsatını yakalayarak karın keyfini çıkarabilir.

Kente 85 kilometre mesafedeki kayak merkezinde acemi, orta ve profesyonel seviye olmak üzere 12 kilometre uzunluğunda 3 pist bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı veren merkezde, saatte 2 bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.

Bozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Tesislerde, acemi, orta seviye ve profesyoneller için 12 kilometre uzunluğunda üç pist bulunuyor. Kayak ve snowboard yapma imkanı sunan merkezde, saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak sezonu aralık ayında başlıyor ve mart ayının ilk ünlerine kadar sürüyor.

Nasıl ulaşılır

Özel aracı ile gelmek isteyenler için; Tavas, Nikfer yolu ideal. Denizli'ye 85 kilometre mesafede. Tavas'a 39 kilometre Nikfer'e 14 kilometre. Kayak merkezi Antalya, Muğla, Burdur, Denizli kavşağında.

ERZİNCAN BOLKAR

Erzincan Bolkar Kayak Merkezi, Erzincan’a 40 kilometre mesafede ana yol güzergahında Bolkar Dağları'nda bulunuyor.

Kayak merkezi 1.050 metre uzunluğunda, 1.200 kişilik bir teleski tesisi ile 300 metre uzunluğunda baby-lift tesisi var. Pist uzunluğu 1.100 metre, pist genişliği 100-200 metre özelliklerinde.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak mevsimi aralık ayında başlıyor ve nisan ayına kadar devam ediyor.

Nasıl ulaşılır

Erzincan havaalanına yakınlığı ile biliniyor. Merkez havaalanına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

GÜMÜŞHANE ZİGANA

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından insanların akınına uğradı.

Merkez, Trabzon başta olmak üzere çevre illerdeki doğaseverlerin ve kayak meraklılarının ilgisini çekiyor. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, her mevsim farklı doğal güzellikler sunuyor.

Merkezde pistlerin yanı sıra 150 kişilik otel, 50 kişilik kayak evi ve bungalovlarla hizmet veriyor

Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezlerinden 2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor. 800 ve 600 metre uzunlukta iki pist, saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski ile saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift, amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak merkezinde kayak sezonu, 15 Kasım'da başlamakta olup 1 Mayıs'ta son buluyor.

Nasıl ulaşılır

Merkez Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede.

ANTALYA-SAKLIKENT

Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi, Bakırlıtepe mevkisine 1971'de kuruldu.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yarım asır önce Beydağları üzerine kurulan, acemi, orta seviye ve profesyoneller için dört pistin bulunduğu Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak, snowboard yapabiliyor. Saatte 1.500 kişi taşıma kapasiteli telesiyeje sahip merkezde

Hangi aylarda gidilmeli

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde 3,5 ay kayak imkanı bulunuyor.

Nasıl ulaşılır

Antalya merkezden kayak merkezine arabayla 1 saatte ulaşım oldukça kolay. Antalya otogardan kalkarak Saklıkent'e ulaşan 500 hat numaralı minibüsle ulaşım mümkün.

MERSİN KARBOĞAZI

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı, Mersin ve Adana Merkeze 1,5 saat mesafede kayak, snowboard ve dağcılık sporları merkezi. Tarsus Belediyesi, geçen yıllarda kayak pisti projeleriyle gündeme gelen Karboğazı'nı turizme kazandırıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kayak sezonu aralık ve mart ayları arasında etkin.

Nasıl ulaşılır

Otoban Ankara yönünde giderken Çamlıyayla ya da Tekir çıkışından çıkarak ulaşılıyor. Merkez Gülek'e bağlı.

VAN ABALI

Kışların çok uzun ve karlı geçtiği Van’a bağlı Gevaş ilçesinde faaliyete başlayan Abalı Kayak Merkezi, pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğu İle dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olmaya aday.

Abalı Kayak Merkezi; Van merkeze 35 kilometre uzaklıkta Artos Dağı'nın zirvesinde ve 2 bin 800 rakımlı bir bölgede bulunuyor.

Kayak Merkezi, Van'ın kış turizminde de öne çıkmasını sağlıyor, 2,5 kilometrelik telesiyej hattı sayesinde zirveye kolaylıkla ulaşan kayakseverlerin Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasını doyasıya izleyebildiği 2 bin 800 rakımlı merkez, özellikle hafta sonları ve havanın güzel olduğu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Van Abalı'da sezon kasım ayının ortasında başlıyor ve nisanın sonuna kadar devam ediyor.

Nasıl ulaşılır

Van merkeze 35 kilometre, Gevaş ilçesine 12 kilometre uzaklıkta, Abalı Köyü de Artos Dağı eteklerinde yer alıyor.

AĞRI BUBİ DAĞI

Türkiye’nin 5 bin 165 metre ile en büyük dağı olan Bubi Dağı, Ağrı şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta. 1.227 metre uzunluğunda, 600 kişilik bir teleski, 1 adet alt istasyon binası içinde oturma salonu bulunuyor. Kayak mevsiminde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Orta ve zor pistlere sahip merkezde kayak mevsimi aralık-nisan ayları arasındadır. En uzun pist uzunluğu 1.200 metre. Ağrı Eleşkirt Güneykaya kayak merkezinde bir otel, iki adet günübirlik tesis bulunmaktadır

Hangi aylarda gidilmeli

Ağrı Bubi Dağı'nda kayak mevsimi aralık ve nisan ayları asında yaşanıyor.

Nasıl ulaşılır

Bubi, Ağrı merkeze 18 kilometre mesafede yer alıyor. Ağrı'da yer alan Eleşkirt ilçesine ise yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıkta. Ağrı merkeze ulaşım sağlandıktan sonra özel araçlarla Bubi Dağı'ndaki kayak merkezine ulaşılabiliyor. Bu ulaşım esnasında var olan özel tabelalar büyük kolaylık sağlıyor.

AĞRI KÜPKIRAN

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladığında özellikle hafta sonu kayak keyfi yaşanıyor. Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelen kent sakinleri, yeni yapılan aydınlatma çalışmasıyla gece kayağı imkanı da sunulan merkezde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak sezonu aralık ve mart ayları asında sürüyor.



Nasıl ulaşılır

Kayak merkezi, Ağrı ili merkezinde Aşağı Küpkıran Mahallesi'nde yer alıyor. Merkeze ulaşabilmek için şehrin bu mahallesinden yola çıkılması gerekiyor

BİTLİS SAPGÖR

Bitlis kentinin kuzey doğusunda yer alan Dideben-Sapgör kayak pisti, uzunluğu 900 metre eğimi ve yönlenmesi açılarından olumlu değerlere sahip kayak merkezi potansiyeline sahip.

Profesyonel kayakçılar tarafından kullanılıyor. 1993 yılında Turizm Merkezi ilan edildi.

Hangi aylarda gidilmeli

Bingöl Sapgör'de kayak sezonu aralık ve mart ayları arasında.

Nasıl ulaşılır

Sapgör Kayak Merkezi'ne Bingöl merkezden ulaşılabiliyor.

HAKKARİ MERGA BÜTAN

Yılın büyük bölümü karla kaplı Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi kayakseverleri ağırlıyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan ve 15 milyon lira yatırımla pistleri uzatılan, 4'lü telesiyej sistemi kurulan ve konaklama sorununun giderilmesi için otel yapımına başlanan merkez, bölgenin cazibe noktası olma yolunda ilerliyor.

Hakkari'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, 4'lü telesiyej ve 3 bin 500 metreye çıkarılan yeni pist uzunluğu ile yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eksiklikleri giderilen Merga Bütan Kayak Merkezi için artık yeterli karın yağması beklenirken, il dışından gelen kayak tutkunları için yapımına başlanan 4 yıldızlı otelin inşaatı ise sürüyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Merga Bütan Kayak Merkezi, sezonun en uzun yaşanacağı kayak merkezlerinden olacak. Kasım ayı sonundan nisan ayı sonuna kadar sezonun açık olması hedefleniyor

Nasıl ulaşılır

Hakkari ile Van arası 205 kilo metre mesafede olup, otobüsle yaklaşık 3 saat sürmektedir. Birçok firma ile Van'dan Hakkari'ye ulaşım sağlanabiliyor. Ulaşım araçları, sabah 08.00 ile 16.00 arasında çalışıyor.





ELAZIĞ HAZARBABA

Elazığ, Sivrice ilçesinde bulunan Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi; Hazarbaba Dağı, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 2 bin 347 metre yüksekliğe kadar uzanıyor.

Bu dağın üzerinde yer alan Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi, yaklaşık 1.850 metre yükseklikte, Hazar Gölü manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Slalom yapmayı gerektiren inişlerden oluşan Hazarbaba pistleri profesyonel kayakçıların beğenisini topluyor.

Merkezde toplam 3 kilometre uzunluğunda, 8 adet pist bulunuyor. Amatörlere ve profesyonellere uygun pistleri barındırıyor. Hazarbaba tesisleri içinde 1.700 metre teleski ve kafeterya olanaklarını var.

Hangi aylarda gidilmeli

Aralık ayının sonlarına doğru başlayan kayak mevsimi, mart ayı sonuna kadar sürüyor.

Nasıl ulaşılır

Hazarbaba Kayak Merkezi Elazığ merkezine 30 dakika, Elazığ Havalimanı’na ise 22 dakika uzaklıkta yer alıyor.

TUNCELİ OVACIK

Tunceli Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli’nin snowboard ve kayak tutkunlarına sunduğu bir kış sporları olanağı var. Merkez, hem amatörleri hem de profesyonelleri ağırlıyor. 300 metre uzunluğundaki babylift çocukların ve kayağa yeni başlayanların güvenli bir şekilde kaymasını sağlıyor. Eğimsiz pist uzunluğu, Ovacık Kayak Merkezi’nin uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmasına olanak sunuyor.

Merkezde 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, bir kar ezme makinesi ve bir kar motoru hizmet veriyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Yılın yaklaşık 5 ayı boyunca kayak yapma imkanı sunuyor.

Nasıl ulaşılır

Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli’ye 1 saat 20 dakika uzaklıkta yer alıyor.

SAMSUN LADİK AKDAĞ

Samsun’un Ladik ilçesinde yer alan, doğal güzellikleriyle ünlü Ladik Akdağ Kayak merkezinde 1.500-2 bin rakım aralığında kayak yapılıyor.

Kayağa yeni başlayacaklar ve profesyoneller için uygun pistler barındıran merkezinde 2 bin rakımlı zirveye çıkıp, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın keyfine diyecek yok.

Merkezde 6 adet pist bulunuyor, pistler en fazla 3 bin 500 metre uzunluğunda. Amatörlere ve profesyonellere uygun pistler barındırıyor.

1.350 metre uzunluğunda telesiyej bulunduruyor. Tesiste konaklama, restoran gibi seçenekler yer alıyor. Tesiste ayrıca kayak kiralama, kızak, atv safari, kar motosikleti turları gibi birçok sportif imkan da mevcut.

Hangi aylarda gidilmeli

Kasım ayının sonlarına doğru başlayan kayak mevsimi, mart ayı ortasına kadar sürüyor.

Nasıl ulaşılır

Ladik Akdağ Kayak Merkezi, Samsun merkezine ortalama 50 dakika, Ladik ilçe merkezine ise 20 dakika mesafede yer alıyor.

ORDU ÇAMBAŞI

Ordu, Çambaşı Kayak Merkezi ortalama 2 bin rakımlı yaylalara bakan kayak tesisi çevresinde dağ evi deneyimi yaşamak isteyenler için birçok konaklama seçeneği bulunuyor.

Tesiste toplam 17 kilometre 275 metre uzunluğunda 11 adet pist var. Orta zorluk ağırlıklı pistlerin yanı sıra kolay ve zor pistlerin yer aldığı tesislerdeki en uzun pist 2 bin 203 metre. Toplamda 11 piste ulaşım sağlayan 1.753 metre ve 1.104 metre yüksekliğinde 2 adet telesiyej hattı bulunuyor. Pistler yaklaşık 1.850 metre yüksekliğinde yer alıyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Kasım ayının sonlarına doğru başlayan kayak sezonu, bahar mevsimi gelene kadar devam ediyor.

Nasıl ulaşılır

Ordu şehir merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Ordu Çambaşı Kayak Merkezi, Ordu Giresun Havalimanı’na yaklaşık 1 saat 45 dakika uzaklıkta yer alıyor.

BİNGÖL HASEREK

Bingöl Haserek Kayak Merkezi, Haserek Dağı eteklerine 2 bin 238 metre rakımlı Haserek Dağı üzerinde bulunuyor.

Haserek Kayak Merkezi, mütevazı tesisleri, her seviyeden kayak sporcusuna hitap eden pistleri, gelişmiş ulaşım olanakları ve kusursuz manzaralarıyla unutulmaz bir kış tatili deneyimi olmaya aday.

En uzunu 1.200 metre olmak üzere toplam 1.600 metre uzunluğunda 3 adet pist bulunuyor. Haserek tesislerinde 300 kişi kapasiteli telesiyej ve 320 kişi kapasiteli teleski sistemi yolculara hizmet veriyor. Ayrıca amatör kayakçılar için tesislerde bir adet baby lift bulunuyor.

Hangi aylarda gidilmeli

Aralık ayında başlayan kayak sezonu, nisan ayına kadar devam ediyor.

Nasıl ulaşılır

Bingöl şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Kayak Merkezi, Bingöl Havalimanı’na yaklaşık 50 dakika uzaklıkta yer alıyor.