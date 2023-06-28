Türkiye'nin ekoturizm haritası çıkartıldı! En çok alan Artvin'de "Ekoturizm" alternatif tatil arayanların tercihi. Doğa yürüyüşü , bisiklet ve at biniciliği gibi aktivitelere kucak açan ekoturizmden yararlananların sayısı giderek artıyor.

AA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşların tabiattan daha fazla istifade etmesi amacıyla 2021 yılında "Ekoturizm Eylem Planı" başlatıldı.

Şu ana kadar oluşturulan 89 alanı yaklaşık 4 milyon kişi ziyaret etti.

Genel Müdürlükçe hazırlanan 2021-2025 yıllarını kapsayan "Ekoturizm Eylem Planı" ile tüm Türkiye'de toplamda 110 "Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları" hayata geçirilmesi planlandı.

89 ekoturizm yönetim alanı hayata geçti

Genel Müdürlük tarafından şu ana kadar planlaması yapılan 89 ekoturizm yönetim alanı çeşitli donatılarla beraber yerli ve yabancı turistlerin istifadesine sunuldu.

En çok ekoturizm alanı Artvin'de

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Aydın, Düzce, Elazığ, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Bartın, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Batman'da birer, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Giresun, Kocaeli, Karabük, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Yozgat ve Bilecik'te 2'şer, Antalya, İstanbul, İzmir, Denizli, Mardin, Mersin, Ordu ve Balıkesir'de 3'er, Eskişehir ve Çanakkale'de 4'er ve Artvin'de 5'er ekoturizm alanı bulunuyor.

Tesisler geliştiriliyor

Ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı ve orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayarak tesis edilen ekoturizm bölgelerinde dinlenme alanları, seyir terasları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, ahşap basit köprüler gibi kalıcı olmayan yapı ve tesisler yapılıyor.

Cazibe merkezi

Böylelikle, söz konusu alanların çevresi ile beraber cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanıyor.

Doğa yürüyüşü, bisiklet, at biniciliği gibi aktivitelerin yapılabildiği rotalarda ormanların sağlık ve estetik değerleriyle birlikte çevrenin tarihi ve kültürel zenginliklerini de deneyimleme fırsatı sunuluyor.