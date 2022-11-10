Türkiye'nin vize istemediği ülkeler 2022

Hangi ülke vatandaşları Türkiye'ye vizesiz girebiliyor diye merak ediyorsanız, detaylar haberimizde.

Seyahat serbestisinin olması bölge ülkeleriyle kültürel, siyasi, ticari ve iktisadi yakınlaşmayı sağlamaktadır. Bu nedenle vize konusu iç ve dış siyasette büyük öneme sahiptir.

Ülkelerin vize politikaları, dünya siyasetinin sık sık gündeminde. Vatandaşların seyahat özgürlüğünü bir nevi sınırlandıran vize işlemleri, ülkeler çapında değişiklik gösterebiliyor.

Türkiye, Avrupa başta olmak üzere birçok ülke için vizeye tabi olurken; Avrupa ülkelerinden çoğu Türkiye'ye vizesiz girebiliyor. Örneğin Almanya Türkiye'den vize isterken, Almanlar Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyor.

Vize zorluğu yaşayan vatandaşlar, "Türkiye'nin vize istemediği ülkeler hangileri" sorusunu da araştırıyor.

Peki Türkiye hangi ülkelerden vize istiyor? Türkiye'nin vize istemediği ülkeler hangileri? İşte listesi...

Türkiye'nin vize istemediği 91 ülke

Türk hükümeti, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki ülkelerden gelen pasaport sahiplerine vize gerekmediğini duyurdu:

Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık.

Aşağıdaki ülkelerin vatandaşları en fazla 90 gün süreli vizeden muaftırlar: