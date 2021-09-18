TÜRSAB'tan İngiltere açıklaması: 200 bin turist bekliyoruz

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde 200 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörüne İngiltere'den geç de olsa güzel haber geldi.

Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin bu kararı almak için sezonun sonunu beklemesi tepkilere neden olsa da sektörde yeni bir canlanma beklentisi var.

Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasının ardından 200 bin İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamayı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yaptı.

"HERKES BU KARARI BEKLİYORDU"

TÜRSAB'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu kararın çok daha önceden çıkmasını umuyorduk. Türkiye’yi özleyen ve ülkemizde tatil yapmayı arzu eden İngiltere’den çok sayıda misafirimiz de bu kararı bekliyordu. Tur operatörleri de bu yöndeki beklenti dahilinde rezervasyonları almaya başlamıştı. Jet2 Holidays şirketi de 23 Eylül itibariyle Dalaman ve Antalya uçuşlarına başlama kararı aldı. Dolayısıyla Türkiye’nin kırmızı listeden çıkartılması yönündeki kararın turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz.





"3 AYLIK DÖNEMDE 200 BİN İNGİLİZ BEKLİYORUZ"

İngiltere’de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut. Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor. Bu çerçevede 22 Eylül’den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz.”