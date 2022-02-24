Ukrayna Türkiye'den vize istiyor mu? Ukrayna'ya yeni kimlikle gidilir mi 2022

Ukrayna seyahati için Türk vatandaşlarından vize isteniyor mu, yeni kimlikle Ukrayna'ya gidilebilir mi merak ediliyor. İşte Ukrayna seyahati hakkında bilmeniz gerekenler...

Ülkeler arası uygulanan anlaşmalar gereği, bazı vatandaşlardan vize veya pasaport istenmeyebiliyor.

Ukrayna da bunlardan bir tanesi.

Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek olanlar, vize işlemlerine gerek olmadan belirlenen süre kapsamında seyahatlerini gerçekleştirebiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların akabinde bölgeye dair bilgiler yeniden merak konusu oldu. "Ukrayna'ya vize gerekiyor mu", "Ukrayna'ya kimlikle gidilir mi" gibi sorular da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki Ukrayna vize istiyor mu, pasaportsuz da gidilir mi? İşte konunun detayları...

UKRAYNA TÜRKİYE'DEN VİZE İSTİYOR MU?

Lviv, Odessa ve Kiev gibi şehirleriyle hem tarihi hem de turistik yerleriyle öne çıkan Ukrayna, Türk vatandaşlarının kolaylıkla seyahat ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ukrayna’da 90 gün üzerinde kalmak isteyen Türk vatandaşları vize çıkarmaya tabidir. Vize dönemleri kalma süresine, giriş sayısına, seyahat amacına ve vize çıkarma dönemine göre değişmektedir.

Diğer bir deyişle, Türkiye vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Ukrayna’ya vizesiz seyahat edebilirler.

UKRAYNA'YA PASAPORTSUZ, YENİ KİMLİKLE GİDİLİR Mİ 2022

180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.