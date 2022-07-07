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- Vize gerektirmeyen sessiz sakin deniz tatili rotaları!
Vize gerektirmeyen sessiz sakin deniz tatili rotaları!
Tatilde yurtdışına gitmek isteyenler için sakin deniz rotaları bulunuyor.Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz..
- 07.07.2022 - 17:31
- Güncelleme : 07.07.2022 - 17:33
Kurban bayramı tatili veya daha sonrası için Avrupa'da denize girebileceğiniz vizesiz birçok rota bulunuyor.
Henüz tatil planı yapmayanlar bu rotaları mutlaka incelemeli.Vize gerektirmeden sadece kimliğiniz ile bu ülkelere giderek denize girebilir ve tatilin keyfnini çıkartabilirsiniz.
İşte vizesiz gidebileceğiniz deniz rotaları;
SARANDA / ARNAVUTLUK
BUDVA / KARADAĞ
OHRİD / MAKEDONYA
KSAMİL / ARNAVUTLUK
KOTOR / KARADAĞ
KKTC