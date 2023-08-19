Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı, serin havasıyla vatandaşların uğrak yeri haline geldi.
Park, adını ilçeye bağlı Boraboy köyünden alıyor.
Parkın etrafında çam ve kayın ormanları ile çevrili kıyısını bungalov evleri süslüyor.
Bölgeye 1.050 rakımlı doğa harikası göl ve tabiat parkına Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yurdun farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyor.
Vatandaşlar serinlemek için Boraboy'a koşuyor
Ülke genelinde yüksek sıcakların etkili olduğu şu günlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Boraboy'u tercih ediyor.
Çadır ve karavan alanları var
Bungalov evlerin yanı sıra çadır ve karavanda kalmak isteyenler için de uygun alanlar bulunan tabiat parkı, göl ve ormandan gelen esintilerle günün her saati ziyaretçilerine serin havanın keyfini yaşatıyor.
Düğün fotoğrafçıların alanı
Ayrıca tabiat parkı, doğa fotoğrafçıları ile dünya evine giren gelin ve damatların da uğrak mekanı oldu.