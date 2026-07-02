Sezon finalinde ayrılmıştı! Uzak Şehir Demir’in yeni adresi belli oldu

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uzak Şehir dizisinde "Demir" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ferit Kaya, sezon finaliyle birlikte projeye veda etmişti.

Performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ve dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Kaya’nın yeni sezondaki adresi netleşti.

Başarılı oyuncu, önümüzdeki yeni yayın döneminin merakla beklenen projelerinden biri olan Aşk ve Taht dizisiyle anlaşmaya vardı.

Melik Keyferidun karakterini canlandıracak

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan ve yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Aşk ve Taht dizisinde kadro şekilleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Ferit Kaya diziyle el sıkıştı.

Ünlü oyuncu, dizide "Melik Keyferidun" karakterine hayat verecek.