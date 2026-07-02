Taşacak Bu Deniz'in yeni rakibi! Dizinin "Zeyşan"ı belli oldu
Taşacak Bu Deniz'in yeni sezondaki rakibi Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in kadın başrolüne karar verildi. Dizide "Zeyşan" karakterini Damlasu İkizoğlu canlandıracak.
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Sezon finali yapan diziler, yeni sezona iddialı rakiplerle giriş yapacak.
Reyting rekorlarıyla adından söz ettiren Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip gelecek.
NOW TV'de başlayacak olan "Sevdam Karadeniz" dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.
Dizinin başrolü “Kuzey Alazlı” karakteri için Erdem Adilce’de karar kılınmıştı.
Sevdam Karadeniz'in başrol kadın karakteri Zeyşan Yeniceli’nin kim olacağı ise merak konusuydu.
"ZEYŞAN" BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Damlasu İkizoğlu ile el sıkışıldı.
Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizi, Alazlı ve Yeniceli ailelerinin kuşaktan kuşağa taşınan aşk hikayelerini Trabzon’un muhteşem doğası eşliğinde renkli bir dille televizyon ekranında taşıyacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi