Sıcaklıklar arttı! Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 5 yükseldi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisi ve Norveç'teki bakım çalışmaları nedeniyle arz endişelerinin güçlenmesiyle yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Avrupa'da ağustos vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı, sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megavatsaat başına 46,11 euroya fırladı.

44,13 EURODAN 46,11 EUROYA KADAR

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı, dün 44,13 euro olan kapanış seviyesine göre gün içinde yaklaşık yüzde 5 artışla 46,11 euroyu gördü.

Uzmanlar, bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğalgaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.

GAZ AKIŞINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Arz tarafında ise Avrupa'nın en büyük boru hattı gaz tedarikçisi Norveç'te Nyhamna işleme tesisi ile Troll gaz sahasındaki planlı bakım çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle gaz akışlarında yaşanan düşüşün arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak fiyatları desteklediği ifade ediliyor.

YER ALTI GAZ DEPOLARI YÜZDE 51,4 DOLU

Öte yandan, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolarının doluluğu yüzde 43,1 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 51,4'lük seviyenin altında seyrediyor. Depolama seviyelerinin geçen yıla kıyasla daha düşük olması da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.