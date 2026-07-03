Şimdi Starlink düşünsün: Amazon'un uydu interneti hizmete açılıyor

United Launch Alliance (ULA) şirketine ait Atlas V roketi, 29 adet Amazon Leo uydusunu başarılı bir şekilde uzaya taşıdı.

Gerçekleştirilen bu son başarılı fırlatmanın ardından yörüngedeki aktif Amazon uydularının sayısı, 390'ın üzerine çıktı.

İLK ETAPTA KESİNTİSİZ İNTERNET HİZMETİ SUNULACAK

Amazon yetkilileri, uyduların belirlenen operasyonel yüksekliğe ulaşmasının ardından geniş bant internet hizmetinin müşterilere açılacağını duyurdu.

Şirket yönetimi, mevcut uydu kapasitesinin ilk belirlenen bölgelerde kesintisiz hizmet vermek adına tamamen yeterli olduğunu belirtiyor.

YENİ NESİL ROKETLERLE KAPASİTE ARTACAK

Atlas V roketinin görevini tamamlamasıyla birlikte, sonraki süreçte her fırlatmada daha fazla uydu taşıyabilen Vulcan araçları kullanılacak.

Yılın sonlarında yapılması planlanan ilk hizmet lansmanının ardından, yeni dikey entegrasyon tesisleri sayesinde ağ kapsamının hızla büyütülmesi hedefleniyor.

STARLINK İLE REKABETTE UZUN BİR YOL VAR

Sektörün lideri konumundaki SpaceX Starlink, 10 binden fazla uydusuyla küresel çapta devasa bir operasyon yürütüyor.

Amazon Leo projesinin bu büyük rekabete tamamen ortak olabilmesi için önünde henüz kat etmesi gereken uzun bir süreç bulunuyor.