Sinop açıklarında şüpheli cisim bulundu
Sinop Ayancık açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkii açıklarında denizde şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak cismi bulan vatandaşlar ile çevrede bulunan kişileri bölgeden uzaklaştırdı.
Mühimmat olduğu değerlendirilen cismin incelemeye alındığı öğrenilirken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)