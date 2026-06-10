Şırnak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Şırnak'ın İdil ilçesi Sırtköy mevkiinde Hasan S.'nin (42) kullandığı motosiklet, C.Ü. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve kamyonetin şoförü ile araçtaki O.Ü., K.K. ve Ş,Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Hasan S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.