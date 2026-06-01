Şırnak'ta tamir atölyesinde iş kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Şırnak'ta tamir ettikleri iş makinesinin altında kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iş makinesi tamir atölyesinde Mehmet Emin Akman (35) ile Halit Akyel (30), tamir ettikleri iş makinesinin altında sıkıştı.
İşçiler çalışma arkadaşlarının yoğun çabaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Halit Akyel'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)