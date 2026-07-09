Şırnak'ta taşlı sopalı kavga: 3'ü polis 6 yaralı
Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına aldı.
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı İpekyolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3'Ü POLİS 6 YARALI
Olayı ayırmaya çalışan 3 polis ve taraflardan olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin ellerindeki sopalarla kavgaya karıştığı yer aldı.
11 GÖZALTI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)