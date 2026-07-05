Sisi'den İsrail ile normalleşme mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak İsrail-Filistin ihtilafına adil bir çözüm bulunmasıyla sağlanabileceğini belirterek, Filistin topraklarındaki işgal sona ermeden ve bölgedeki adaletsizlik giderilmeden İsrail ile gerçek anlamda bir normalleşmenin gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

"KALICI BARIŞIN YOLU ADİL ÇÖZÜMDEN GEÇİYOR"

İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sisi, Orta Doğu'daki uzun süreli istikrarın temel şartının İsrail ile Filistin arasında kapsamlı ve adil bir barış anlaşmasının hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Adil bir çözümün yalnızca çatışmaları sona erdirmeyeceğini, aynı zamanda bölge halklarına güvenlik, istikrar ve refah sağlayacağını belirten Sisi, barışın tüm tarafların haklarını gözeten bir anlayışla inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

"İŞGAL SONA ERMEDEN NORMALLEŞME OLMAZ"

İsrail ile normalleşme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, şu ifadeleri kullandı:

"İşgali sona erdiren, adaletsizlik ve saldırganlığa son veren, hakları sahiplerine geri veren ve herkes için güvenlik sağlayan adil bir barış olmadan kalıcı barış, gerçek istikrar ve halk nezdinde normalleşme olmayacaktır."

Sisi, normalleşme sürecinin yalnızca diplomatik adımlarla değil, bölgedeki temel sorunların çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail ile Hamas arasında geçen yıl 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına uluslararası desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Sisi, çatışmaların sona erdirilmesi ve sivillerin korunması için uluslararası toplumun daha etkin rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

MISIR'IN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNE VURGU

1979 yılında İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olan Mısır, uzun yıllardır İsrail ile Filistin arasında yürütülen diplomatik girişimlerde arabulucu ülkeler arasında yer alıyor.

Kahire yönetimi, son açıklamalarıyla bir kez daha bölgede kalıcı barışın ancak Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasıyla mümkün olacağı yönündeki tutumunu yinelemiş oldu.