Sivas’ta KKKA tedavisi gören hasta hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısıyla 5 gündür tedavi gören 55 yaşındaki Rıza Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir, yaklaşık 5 gün önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu.
KKKA TESPİT EDİLDİ, YOĞUN BAKIMA ALINDI
Hastanede yapılan tetkiklerde Demir’in kanında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan hastanın vücudunda yapılan incelemede kene bulunmadığı belirtildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakımda tedavisi süren Rıza Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Demir’in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere Adamlı köyüne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)