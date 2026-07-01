Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: AK Parti farkı açtı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncellediği kayıtlara göre AK Parti son bir yılda 831 bin üye kazanırken, CHP ise 23 bin kişi kaybetti.
Siyasi partilerin üye sayılarında güncellemeye gidildi.
Buna göre AK Parti yeni üyeler kazanırken, CHP ise var olan üyelerini de kaybetmeye başladı.
CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan çift başlılık ve yolsuzluk operasyonları, hızla üye kaybetmesine neden oldu.
CHP'de Özgür Özel dönemiyle birlikte 23 bin üye, partisinden istifa etti.
AK PARTİ 11 MİLYON 709 BİN 913 ÜYEYE ULAŞTI
Verilere göre AK Parti, son bir yılda 831 bin 180 yeni üye kazanarak en fazla artış yaşayan siyasi parti oldu.
2026 Temmuz: 11 milyon 709 bin 913 üye
"GÖNLÜNÜ AK PARTİ'YE AÇANLARA TEŞEKKÜRLER"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yargıtay'ın açıkladığı siyasi parti üye sayılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.
Büyükgümüş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı.
Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir.
AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."
SAADET VE ANAHTAR PARTİSİ'NDE DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Üye sayısını önemli ölçüde artıran partiler arasında Saadet Partisi ve Anahtar Parti de yer aldı.
SAADET PARTİSİ
2025 Temmuz: 246 bin 842
2026 Temmuz: 374 bin 724
Artış: 127 bin 882 üye
ANAHTAR PARTİ
2025 Temmuz: 42 bin 851
2026 Temmuz: 142 bin 83
Artış: 99 bin 232 üye
MHP'DE DE ARTIŞ VAR
Yeniden Refah Partisi ve MHP, son bir yılda üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı.
YENİDEN REFAH PARTİSİ
2025: 650 bin 73
2026: 703 bin 85
Artış: 53 bin 12
MHP
2025: 497 bin 428
2026: 501 bin 122
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ZAFER PARTİSİ
Ümit Özdağ'ın göçmenler üzerinden yürüttüğü siyaset tutmayınca, Zafer Partisi de üye kaybetmeye başladı.
2025: 72 bin 423
2026: 74 bin 399
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TİP
Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise üye sayısı düşen partiler arasında yer aldı.
2025: 36 bin 44
2026: 35 bin 130
Azalış: 914 üye
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