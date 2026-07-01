Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: AK Parti farkı açtı

Siyasi partilerin üye sayılarında güncellemeye gidildi.

Buna göre AK Parti yeni üyeler kazanırken, CHP ise var olan üyelerini de kaybetmeye başladı.

CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan çift başlılık ve yolsuzluk operasyonları, hızla üye kaybetmesine neden oldu.

CHP'de Özgür Özel dönemiyle birlikte 23 bin üye, partisinden istifa etti.

AK PARTİ 11 MİLYON 709 BİN 913 ÜYEYE ULAŞTI

Verilere göre AK Parti, son bir yılda 831 bin 180 yeni üye kazanarak en fazla artış yaşayan siyasi parti oldu.

2026 Temmuz: 11 milyon 709 bin 913 üye

"GÖNLÜNÜ AK PARTİ'YE AÇANLARA TEŞEKKÜRLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yargıtay'ın açıkladığı siyasi parti üye sayılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Büyükgümüş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı.

Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir.

AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."

SAADET VE ANAHTAR PARTİSİ'NDE DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Üye sayısını önemli ölçüde artıran partiler arasında Saadet Partisi ve Anahtar Parti de yer aldı.

SAADET PARTİSİ

2025 Temmuz: 246 bin 842

2026 Temmuz: 374 bin 724

Artış: 127 bin 882 üye

ANAHTAR PARTİ

2025 Temmuz: 42 bin 851

2026 Temmuz: 142 bin 83

Artış: 99 bin 232 üye

MHP'DE DE ARTIŞ VAR

Yeniden Refah Partisi ve MHP, son bir yılda üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

2025: 650 bin 73

2026: 703 bin 85

Artış: 53 bin 12

MHP

2025: 497 bin 428

2026: 501 bin 122

Artış: 3 bin 694

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ZAFER PARTİSİ

Ümit Özdağ'ın göçmenler üzerinden yürüttüğü siyaset tutmayınca, Zafer Partisi de üye kaybetmeye başladı.

2025: 72 bin 423

2026: 74 bin 399

Artış: 1 bin 976

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TİP

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise üye sayısı düşen partiler arasında yer aldı.

2025: 36 bin 44

2026: 35 bin 130

Azalış: 914 üye

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