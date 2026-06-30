Ümit Özdağ, geçici koruma kapsamındaki yabancılara ilişkin düzenlemeye itiraz etti

Türkiye, iç savaş döneminde Suriyeli vatandaşlara el uzattı.

Onları yalnız bırakmayan Türkiye, Esad'ın ülkesinden kaçmasının ardından da gönüllü geri dönüş için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda da güvenli dönüşler uzun süredir devam ediyor.

Ancak kritik sektörlerde yaşanan istihdam sorunu ve çeşitli alanlarda çalışan Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi, var olan istihdam açığını daha da derinleştirdi.

Bunun üzerine de yeni bir değişikliğe gidildi.

İçişleri Bakanlığı, göç yönetimi ve istihdam politikalarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.

ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altındaki yabancıların çalışma hayatına katılımına ilişkin önemli bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

"ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ"

Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıtlı istihdamını önemsediklerini vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik.”

ÖZDAĞ BUNA DA İTİRAZ ETTİ

Siyasi ikbalini göçmen düşmanlığı üzerinden arayan Ümit Özdağ, kurduğu Zafer Partisi ile adeta göçmen avına çıktı.

Avrupa'daki aşırı sağcı, ırkçı benzerleri ile yarışa giren Özdağ, sayısız iftira, kışkırtma ve hedef gösterme olayının baş aktörü oldu.

Özdağ, Bakan Çiftçi'nin açıkladığı düzenlemeye de itiraz etti ve yine provokasyon yapmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önce vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmeyeceğini söyledi.

Sonra Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Türkiye’deki Suriyeliler için artık geri dönüşün değil entegrasyonun konuşulacağını söyledi.

Bunu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Suriyeli sığınmacıların artık Türkiye’de çalışma izni almadan (Türk vatandaşları gibi) çalışabilecekleri açıklaması izledi.

Türkiye’deki milyonlarca Suriyeliye seçimlerden önce vatandaşlık verilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak." dedi.

TEPKİ GELDİ

Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu yanlış yönlendirmeler, kullanıcıların da tepkisini topladı.

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