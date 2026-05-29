SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında fetih gösterisi

Fetih coşkusu megakent İstanbul'un dört bir yanında...

Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ekibi İstanbul semalarında bir gösteri uçuşu icra etti.

Boğaz ve çevresinde selamlama uçuşları gerçekleştiren SOLOTÜRK pilotları, yüksek tempolu manevralarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

"KARANLIK ÇAĞIN KAPANIP AYDINLIK ÇAĞIN BAŞLAMASININ SİMGESİ"

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların İstanbul’un fethini ve Kurban Bayramı’nı kutlayarak gösteride emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlara ileten Gül, İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gül, “İstanbul’un fethi, tarihe altın harflerle yazılmış, bizim ve dünya için gurur verici bir tarih. Bunu hak ettiği şekilde ailelerimizle birlikte sevgi ve coşkuyla kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fethin karanlık çağın kapanıp aydınlık çağın başlamasının simgesi olduğunu vurgulayan Gül, Fatih Sultan Mehmet ve silah arkadaşlarını rahmetle andı. Gül, şehitler ve gaziler için de dua etti.

VATANDAŞLAR DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞADI

Gösteriyi ailesiyle izleyen vatandaşlardan Hilal Taşçı, Türk olduğu için gurur duyduğunu belirterek SOLOTÜRK gösterisinden çok etkilendiğini söyledi.

Vatandaşlardan Yağmur Elemir de etkinliğin kendisine büyük gurur yaşattığını dile getirerek, “Milletimle gurur duyuyorum. Bu ülkede doğduğum için çok şanslıyım.” dedi.