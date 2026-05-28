Türkiye, Somali’de uranyum, Nijerya’da hidrokarbon çıkarmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin Afrika’daki etkisi her geçen gün artıyor.

Son yıllarda özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında artan iş birlikleri, tüm dünyanın dikkatini çekti.

Bu kapsamda Business Insider Africa haber sitesi dikkat çekici bir haber yayımladı.

SOMALİ TÜRKİYE’DEN KRİTİK MİNERALLER İÇİN DESTEK İSTEDİ

Haberde, Türkiye’nin Afrika’nın maden sektöründeki katılımını artırdığı, Somali’nin geniş uranyum ve kritik mineral yataklarını geliştirmek için Türkiye’den destek istediği yazıldı.

Somali’nin 10.200 tondan fazla uranyum ile lityum, bakır, titanyum, altın ve nadir toprak elementleri gibi diğer değerli minerallere sahip olduğunun altı çizildi.

Habere göre Türkiye’nin Afrika’daki etkisi artık petrol ve doğal gazın ötesine geçerek madenciliğe de uzanıyor.

2 ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Afrika’nın stratejik mineral zenginliği için rekabetin yoğunlaştığı dönemde, Ankara–Mogadişu enerji ortaklığının açık deniz petrol ve doğalgazının ötesine geçerek madencilik alanına da genişlediği, iki ülke arasındaki iş birliğinin tarihi bir zirveye ulaştığı açıklandı.

"ÜLKEMİZİN YER ALTINDA BOL MİKTARDA KAYNAK VAR"

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Şire Muhammed, “Ülkemizin yer altında bol miktarda kaynak var” diyerek, Mogadişu’nun uranyum ve kritik minerallerin aranması konusunda Türkiye ile daha derin bir iş birliğine ilgi duyduğunu ifade etti.

10 BİN 200 TON URANYUM

Habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve OECD Nükleer Enerji Ajansı, Somali’de tahmini 10 bin 200 ton uranyum rezervi bulunduğunu, bunun yaklaşık 7 bin 600 tonunun ticari olarak geri kazanılabilir nitelikte olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalarda ayrıca lityum, bakır, titanyum, altın ve nadir toprak elementleri yataklarının da tespit edildiği, ancak Somali’nin büyük bir kısmının on yıllarca süren istikrarsızlık nedeniyle henüz yeterince araştırılmadığı ve daha fazla maden bulunma potansiyeli olduğu vurgulandı.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA EN YAKIN ORTAK TÜRKİYE

Somali’de Ankara’nın etkisinin madenciliğin çok ötesine uzandığı, Türkiye’nin güvenlik, altyapı, ticaret, eğitim ve enerji geliştirme alanlarında Mogadişu’nun en yakın ortaklarından biri olarak öne çıktığı belirtildi.

Bu ilişkinin, Türkiye’nin Somali ile yürüttüğü açık deniz sondaj ortaklığıyla daha da derinleştiği, bu kapsamda Türk sondaj gemisi Çağrı Bey’in Somali kıyıları açıklarında arama faaliyetlerinde bulunarak Türkiye’nin ilk denizaşırı sondaj misyonunu gerçekleştirdiği ifade edildi.

Business Insider Africa, Türkiye ve Nijerya ilişkilerine de değinerek iki ülke arasında kurulan enerji iş birliğini ele aldı.

Haberde, Nijerya ve Türkiye arasında yatırımları, teknoloji transferini ve enerji iş birliğini genişletmeyi amaçlayan yeni bir madencilik iş birliği anlaşmasının imzalandığı yazıldı.

Bu anlaşmanın, Nijerya’nın katı mineraller sektöründeki reformlarını yoğunlaştırdığı ve ülke genelinde yasa dışı madencilik faaliyetlerine karşı sert önlemler aldığı bir dönemde imzalandığı belirtildi.

STRATEJİK BİR ADIM

Haberde İki ülke tarafından, Türkiye’de düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES) sırasında katı maden geliştirme konusunda bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladığı ifade edildi.

Yetkililer, bu anlaşmayı Afrika’nın en büyük ekonomisi ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen sanayi güçlerinden biri arasındaki ekonomik ve enerji bağlarını güçlendirmek için stratejik bir adım olarak nitelendirdi.

NİJERYA İÇİN KRİTİK BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ

Nijerya açısından ise bu anlaşmanın, hükümetin son üç yıldır petrol gelirlerindeki baskı, artan borç endişeleri ve ekonomik çeşitlendirme talepleri karşısında katı mineraller sektörünü önemli bir alternatif gelir kaynağı olarak yeniden konumlandırmaya çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, ülkeler arasında ortaklığı stratejik ve zamanında olarak nitelendirdiği ve artan küresel enerji belirsizliğinin daha güçlü uluslararası iş birliğini gerekli kıldığını söylediği aktarıldı.

HİDROKARBON ALANINDA İLGİ ARTIYOR

Bayraktar’ın, Türk şirketlerinin yalnızca madencilik alanında değil, enerji ve hidrokarbon alanlarında da Nijerya’ya yönelik ilgisinin arttığını ifade ettiği belirtildi.

Alparslan Bayraktar'ın ayrıca, Türkiye’nin Nijerya’yı Afrika genelinde daha geniş ekonomik ve enerji ortaklıklarını geliştirmek için kritik bir geçiş noktası olarak gördüğü de ifade edildi.