TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2025-100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Böylece konutlara yapılacak kira zammı oranı da netleşti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK (Yüzde 32,24)

Sözleşmesi haziranda yenilenecek konut ve iş yerleri için yüzde 32,24'lük zam oranına göre yeni kira tutarları şöyle:

20 bin liralık kira: 6448 lira zamla 26 bin 448 lira

25 bin liralık kira: 8060 lira zamla 33 bin 60 lira

30 bin liralık kira: 9672 lira zamla 39 bin 672 lira

35 bin liralık kira: 11284 lira zamla 46 bin 284 lira

40 bin liralık kira: 12896 lira zamla 52 bin 896 lira

50 bin liralık kira: 16120 lira zamla 66 bin 120 lira

60 bin liralık kira: 19344 lira zamla 79 bin 344 lira