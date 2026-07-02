Son hali merak ediliyordu! Engin Polat, Dilan Polat'ı paylaştı

Sosyal medya fenomenlerinden Polat Ailesi'nin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Polat'ın kaybından dolayı zor günler geçiren ve bu süreçte sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat, hastaneye yatırılmıştı.

"DUA EDİN"

Kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sıla Doğu, "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli." demişti.

Dilan Polat'tan sonunda yeni fotoğraf geldi. Hastanedeki tedavisi devam edilen Dilan Polat'ın son hali de merak konusu oldu.

Engin Polat, son paylaşımında eşinin hastanedeki bir karesini yayınlayarak "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder." notunu yazdı.