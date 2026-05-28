Sultangazi’de 'kötü komşu' apartman sakinlerini bezdirdi

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda yaşayan sakinler, komşuları olduğu iddia edilen bir kadının uzun yıllardır bina içinde ve çevresinde çöp biriktirdiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Apartman sakinleri, kötü koku, gürültü ve ortak alanların kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtti.

ÇÖP BİRİKTİRME VE ORTAK ALANLARDA ZARAR İDDİASI

İddialara göre, apartman sığınağında başlayan çöp biriktirme alışkanlığı daha sonra bina bahçesine ve ortak kullanım alanlarına yayıldı. Sakinler, çöpler nedeniyle kötü koku oluştuğunu ve yaşam alanlarının kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

Ayrıca bina çevresinde farklı materyallerin biriktirildiği ve ortak alanlara zarar verildiği iddia edildi.

“2009’DAN BERİ SÜREN SORUN”

Apartman sakinleri, söz konusu durumun uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek yaşam kalitelerinin ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Bina sakinleri, özellikle çocukların güvenliği ve psikolojik etkiler nedeniyle endişe yaşadıklarını dile getirdi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ VE HUZUR İDDİASI

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, çocukların oyun alanlarının kullanılamaz hale geldiğini ve günlük yaşamda sürekli gürültü ve huzursuzluk yaşandığını öne sürdü. Sakinler, yetkililerden sorunun çözümü için destek talep etti.

ŞİKÂYETLER DEVAM EDİYOR

Apartman sakinleri, yaşanan durumun hem bina içinde hem de sokakta yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.