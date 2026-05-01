Süper Lig tarihinin 78. takımı belli olacak

Bugün 4 karşılaşmayla başlayacak 1. Lig son haftasında yarınki 6 müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Son haftada Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip ile play-off oynayacak son takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri netleşecek.

Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip son haftaya aynı puanda giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

Esenler Erokspor'un Pendikspor'u konuk edeceği son haftada Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde İstanbul'daki maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da golsüz berabere kaldığı rakibine karşı sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

SÜPER LİG'İN 78. TAKIMI

Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de iki takım da daha önce mücadele etmedi.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirmek istiyor.

Esenler Erokspor, Süper Lig vizesi alması durumunda 20. İstanbul temsilcisi olacak.

PLAY-OFF'TA SON TAKIM BELLİ OLACAK

Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor'un play-off'u garantilediği ligde play-off'un son takımı Ankara Keçiörengücü veya Bandırmaspor olacak.

İkinci gibi play-off'un son sırasını averaj belirleyebilir. 57 puanı bulunan iki ekipten Ankara temsilcisinin Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Bandırma ekibi ise Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde Balıkesir'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Bandırmaspor'u geride bırakacak.

Adana Demirspor, Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşmişti.

DIAGNE'NİN REKOR KIRMASI İÇİN İKİ GOLE İHTİYACI VAR

Ligde 28 golü bulunan ve 2 maçtır gol atamayan Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne'nin 2001-2002'den beri en fazla gol atan isim olması için 2 gol kaldı.

Diagne, Iğdır FK ile yapılacak maçta iki gol atması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunun sahibi olacak.