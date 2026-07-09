Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekiliyor

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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, gerçekleştiriliyor.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başladı.

Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF Başkan Vekili Mecnun Oytakmaz, "Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Seyir zevki yüksek, fair-play'in ön planda olduğu başarılı bir sezon diliyorum. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Dünyanın saygın liglerinden biri olan Süper Lig'in marka değerini arttırmayı hedefliyoruz. Kulüplerin Avrupa'da başarılı olacağı bir ortam oluşturacağız. Ülkemizin hak ettiği futbol vizyonuna ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Saha içi ve saha dışında, ayrışmanın değil ortak aklın hakim olduğu futbol iklimi oluşturmayı temenni ediyorum. Türk futbolunun geleceğini, yarını planlayarak inşa etmek durumundayız. Kulüplerin ekonomik yapısını geliştirmek, sürdürebilir model oluşturmak ve yayın gelirini arttırmak için çalışıyoruz. Türk futbolunun geleceğini yine birlikte inşa edeceğiz. Yayıncı kuruluşa, sponsorlarımız ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Büyük futbol ailemizin tüm parçalarına şükranlarımızı sunuyor." dedi.

"İNŞALLAH FİKSTÜR POLEMİĞİ OLMAZ!"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Maç planlaması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulüplerle bir prova gerçekleştiriyorduk, daha önceden de bu provaları gerçekleştiriyorduk. Bu son yaptığımız toplantıda fikstüre önemli katkılar oldu. Önemli provaydı ama sadece 5-6 kulüp katıldı. 18 top torbaya atıldı ve herkesin rahatsız olacağı bir durum ortaya çıktı. Adaletli ve polemiğe izin vermeden iyi bir fikstür hazırladık. İnşallah bütün takımlara hayırlı olur ve polemikten uzak bir sezon gerçekleştiririz." sözlerini sarf etti

"DETAYLARI PAYLAŞTIK"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, "Geçtiğimiz hafta Salı günü fikstür ile ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Perşembe günü kulüpleri davet ettik ve onlardan geri bildirimler aldık. Geri bildirimde bulunan kulüplere teşekkür ederiz." dedi.

"FİKSTÜRÜ BİZ DEĞİL, ÇEKTİĞİNİZ NUMARALAR BELİRLİYOR"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, "Her sene yeni bir algoritma yarattık. Burada sadece fikstür anahtarı belirledik. Bu da matematiksel bir dizilim. Asıl fikstürü oluşturan çekeceğiniz numaralar. Kamuoyundaki yanlış anlama, bizim girdiğimiz kısıtların fikstürü belli ettiğidir. Bu yanlış... Avrupa'daki algoritma ile bizimki aynı. Biz top çektiriyoruz, onlar da kulüplere numara atıyor." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR YİNE DİKKATE ALINDI"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, "Avrupa'da oynayan kulüplerin, karşılaşmamaları gereken haftalar, yani yasaklı haftalar var. Bunlar yine dikkate alındı. 21 Eylül ve 7 Ekim arasında ligde milli ara verilecek. Bazı milli maçlar öncesindeki haftalarda derbiler yasaklı. Buna göre de derbi haftalarını belirledik. Sadece ev sahibi kimin olacağı belirlenecek, bu da çekilecek numaralara göre olacak." dedi.

DERBİ HAFTALARI

- 4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

- 6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

- 8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

- 9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

- 13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

- 15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor