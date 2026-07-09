Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncular buluştu! paylaşılan fotoğraf gündem oldu

Hem senaryosuyla hem de oyuncularıyla sık sık magazin gündeminde yer alan reyting rekoru dizilerden Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Sibel Taşçıoğlu ve Özge Özacar, set dışındaki arkadaşlıklarını da devam ettiriyorlar.

Eski oyuncular buluşmalarıyla dizinin hayranlarını duygulandırdı.

AYRILMAYAN TEK İSİM CEREN

Oyunculara dizide rol almaya devam eden Ceren Karakoç da eşlik etti. Aynı karede yeniden bir araya gelen ekibin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.