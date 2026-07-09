NATO liderleri aile fotoğrafının yer aldığı tabloyu imzaladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Tarihi zirve sona erdi.

Ankara'da gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden geriye unutulmayacak anılar kaldı.

32 üye ülkenin liderlerinin katıldığı toplantıya yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

İkinci gün kapsamında liderler kapalı oturuma geçmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Karşılamanın ardından da bir aile fotoğrafı çektirilİ

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

LİDERLER TEK TEK İMZALADI

Çektirilen aile fotoğrafı daha sonra bir tablonun ortasına yerleştirilip çerçevelendi.

Fotoğrafın çevresine ise üye ülkelerin liderleri tarafından teker teker imza atıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASI DA YER ALDI

Tabloya imzasını atan liderlerden bir tanesi de ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabloyu imzaladığı anlar objektiflere yansıdı.

AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALAN LİDERLER

Fotoğrafta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Kanada Başbakanı Mark Carney, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da yer aldı.