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Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor

300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 09:55..
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Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor

Suriye'de 7 yıldır yaşanan kanlı çatışmalarda her yıl yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan, ülke içinde ya da yurt dışına göç gerçekleştirdi.

Bu sırada Suriye'de çok sayıda terör örgütü toprak sahibi oldu. Başta YPG ve DEAŞ olmak üzere ülkenin yarıya yakınını ele geçiren unsurlarla savaşan Beşşar Esad'a bağlı rejim ordusu, Rusya'nın desteğiyle ayakta kaldı.

Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor

2019'a gelinirken Suriye rejimi beş yıl zorunlu askerlik hizmeti yapmış subaylar ve 2013'te askere çağrılan yedek subayların terhis edileceğini açıkladı.

ÇATIŞMALAR BAŞLAYINCA ZORUNLU ASKERLİK DEVAM ETTİ

Suriye'de 2011 yılındaki iç savaş başlamadan önce 18 yaş ve üzerindeki erkekler 18 ila 24 ay askerlik yapıyordu. Ancak çatışmaların başlamasının ardından, o dönem görev yapan tüm askerlerin terhisleri ertelenerek orduda kalmaları sağlanmıştı.

ORDUNUN YARISI GİTTİ

Suriye ordusu, 2011 yılından beri süren çatışmalarda 300 bin kişilik askeri gücünün yarıya yakınını kaybetti. Bu askerlerin bir bölümü öldü ya da yaralandı. Bir kısmı ise silahlı muhaliflere katılarak saf değiştirdi.

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