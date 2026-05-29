Suriye’de kimyasal silah kalıntılarının imha süreci başladı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin çökmesinin üzerinden 1,5 yıl geçti.

Uzun zamandır yıkık ve harap durumda olan Suriye’de çok sayıda sorun bulunuyor.

Bunlardan en önemlilerinden biri de kimyasal silah kalıntılarının temizlenmesiydi.

KİMYASAL KALINTILAR İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Atıkların ne zaman ve nasıl temizleneceği gündemdeki yerini korurken Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından kalıntılara ilişkin bir açıklamada bulundu.

UZMAN EKİPLER TARAFINDAN KİMYASAL ATIKLAR TESPİT EDİLDİ

Şeybani, yaptığı açıklamada Suriye’nin ulusal uzman ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Beşar Esad dönemine ait mühimmatın, sarin üretiminde kullanılan maddelerin, karıştırma ve depolama ekipmanlarının tespit edildiğini belirtti.

İMHA EDİLMEK ÜZERE TESİSLERE TAŞINDI

Bulunan kimyasal silah kalıntılarının imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını kaydeden Şeybani, bu gelişmenin aylar süren ulusal, istihbarat ve teknik çalışmalar sonucunda sağlandığını ifade etti.