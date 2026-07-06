Tahran'da Hamaney'e milyonların vedası

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde başlayan yas törenleri, başkent Tahran'da düzenlenen geniş katılımlı halk yürüyüşüyle devam etti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarına uzanan güzergâhı dolduran milyonlarca kişi, Hamaney'e son görevini yerine getirmek için bir araya geldi.

Tören boyunca güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, başkentte çok sayıda cadde araç trafiğine kapatıldı.

MİLYONLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Ülkenin farklı kentlerinden Tahran'a gelen vatandaşlar, cenaze törenine katılabilmek için geceyi parklar ve açık alanlarda kurdukları çadırlarda geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşte İran bayrakları ve Hamaney'in posterlerini taşıyan kalabalıklar, güzergâh boyunca ilerleyen cenaze konvoyuna eşlik etti. Tören sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, birçok kişinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

AĞITLAR VE YEREL EZGİLER YÜKSELDİ

Tören alanına yerleştirilen hoparlörlerden matem ağıtları okunurken, İran'ın farklı bölgelerine ait yerel ezgiler de cadde boyunca çalındı.

Katılımcıların büyük bölümü ülkede yasın simgesi kabul edilen siyah kıyafetler tercih ederken, bazı vatandaşlar ise kendi yörelerine özgü geleneksel kıyafetlerle yürüyüşe katıldı.

Kalabalıklar yürüyüş boyunca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

AŞIRI SICAKLARA KARŞI İKRAM NOKTALARI OLUŞTURULDU

Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle tören güzergâhının çeşitli noktalarında vatandaşlara ücretsiz su, soğuk içecek ve kahvaltılık dağıtıldı.

Yürümekte güçlük çeken yaşlılar ile engelli vatandaşların tören alanına ulaşabilmesi için belirli noktalarda ring araçları hizmet verdi.

Başkentin farklı bölgelerine kurulan dev ekranlardan da törene ilişkin canlı görüntüler gün boyunca yayımlandı.

CENAZE ÖZEL TASARLANAN TIRLA TAŞINDI

Ali Hamaney'in naaşı ile ailesine ait cenazeler, İmam Rıza Türbesi mimarisinden esinlenerek hazırlanan özel bir tır üzerinde halkın arasında dolaştırıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen kortejin akşam saatlerine kadar Tahran'daki programını sürdürmesi bekleniyor.

RESMİ TÖRENLERİN ARDINDAN HALKIN VEDASI

Hamaney için resmi devlet töreni geçtiğimiz günlerde Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenmiş, törene yaklaşık 100 ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri ile çok sayıda yabancı heyet katılmıştı. Ardından aynı camide halkın katılımına açık veda programı ve cenaze namazı gerçekleştirilmişti.

SON DURAK MEŞHED OLACAK

İranlı yetkililerin açıkladığı programa göre Hamaney'in naaşı, Tahran'daki törenlerin ardından Kum'a götürülecek. Daha sonra Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de anma programları düzenlenecek.

Cenaze törenlerinin son etabı ise 9 Temmuz'da Meşhed'de gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından Hamaney'in naaşı, İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için ayrılan özel bölüme defnedilecek.