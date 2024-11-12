AA & Ensonhaber

"Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Mehmet Kulaz liderliğinde sürüyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 210 dönümlük geniş bir alana yayılan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın "Seyitler" bölümünde, bu yıl yapılan kazılarda 51’i çocuk olmak üzere toplam 91 mezar açığa çıkarıldı.

MEZARLARIN 51'İ ÇOCUKLARA AİT

Her bir mezar, üzerindeki özgün motifler, yazıtlar ve süslemelerle dikkat çekiyor ve özenle envanter numaralarıyla kayıt altına alınıyor. Dr. Kulaz, Eylül ayında 4 bin metrekarelik bir alanda 15-25 santimetre derinliğe inerek açılan 10 farklı açmada önemli bulgulara ulaştıklarını belirtti. Bu çalışmalar sırasında, bir kısmı toprak altında kalmış veya henüz kaydedilmemiş 91 yeni mezarı gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Kulaz, bunların 51’inin çocuklara ait olduğunu ve geçici envanter numarası verilerek kaydedildiğini ifade etti.

TARİH YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Ahlat’ta yapılan kazılarda, özellikle Ahlatşahlar dönemine ait, üzerinde "kufi" yazı karakterleri bulunan oldukça değerli mezar örneklerinin gün yüzüne çıktığını belirten Dr. Mehmet Kulaz, bu bulguların önemli tarihi veriler sunduğunu vurguladı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere, Selçuklu Kalesi ve diğer bölgedeki yapılarla ilgili kazı, restorasyon ve çevre düzenleme projelerini hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kulaz,

Temel amacımız Ahlat’ı kültür turizmine katkı sağlayacak bir merkez haline getirmek. Bu projeyle Ahlat, her geçen yıl kültürel mirasını daha sağlam bir şekilde geleceğe taşıyacak ve bu eserler sonraki kuşaklara güvenle aktarılacaktır

dedi.

Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan mezarların önce özgün hallerine kavuşturularak sağlamlaştırıldığını, ardından geçici envanter numaralarının verildiğini anlatan Kulaz, bu mezarların belgelendikten sonra kalıcı envantere ve haritaya kaydedileceğini belirtti. Ayrıca, Ahlat’taki mezar taşları ve kültürel varlıkların korunarak 4-5 yıl içinde restorasyon tamamlandıktan sonra turizme kazandırılması hedeflendi.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın, Türk-İslam dünyasının en büyük tarihi mezar alanlarından biri olduğunu hatırlatan Kulaz, bölgenin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti. Ahlat’ın tarihi, Anadolu'nun giriş kapısı olması ve Orta Çağ’da Kubbet-ül İslam olarak nitelendirilen üç İslam şehrinden biri olması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi: