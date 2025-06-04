Adıyaman'da antik Roma çeşmesi restore ediliyor

AA & Ensonhaber

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve çevre düzenleme çalışmaları, Roma dönemine ait tarihi çeşmenin orijinal mimarisini gün ışığına çıkardı.

Roma döneminden kalma önemli bir miras olan Perre Antik Kenti’nde, bu yıl Mayıs ayında başlatılan kazılarla dikkate değer buluntulara ulaşıldı.

Antik kentin merkezinde bulunan Roma Çeşmesi’nin ön kısmında yapılan kazı çalışmaları, çeşmenin tarihî dokusunu ortaya koydu.

ÇEŞMENİN 3 AYRI SU KANALI KEŞFEDİLDİ

Bugüne kadar sadece tek bir su kanalına sahip olduğu bilinen çeşmede, detaylı restorasyon ve koruma çalışmaları sayesinde üç ayrı su kanalının varlığı tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, çeşmenin özgün yapısına kavuştuğunu ifade etti.

Alkan, kazı sürecinde elde edilen önemli bulgulara değinerek şunları söyledi: