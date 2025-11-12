Adıyaman’daki antik kentte yeni oda mezar bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman’ın Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte yürütülen kazı çalışmalarında, yeni bir oda mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki çalışmalar kapsamında nitelikli bir oda mezarı ortaya çıkardıklarını belirtti.

Alkan, “Mezara girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulduk. Ayrıca tavan kısmında çapraz figürler yer alıyor.” dedi.

ANTİK KENTTE BİR İLK

Bu tür bir mezarla ilk kez karşılaştıklarını vurgulayan Alkan, keşfin bölge tarihi açısından önemli bir bulgu olduğunu söyledi:

"Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün tanıtım çalışmaları sayesinde ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor."