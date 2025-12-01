Van'daki Osmanlı kışlasında askerlerin "dokuz taş" oynadığı belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Urartular’dan Osmanlı dönemine kadar birçok medeniyetin yerleşim yeri olarak kullandığı Van Kalesi güneyindeki Eski Van Şehri’nde yapılan kazılarda, geçmiş dönemlere ait önemli izler ortaya çıkarılıyor.

KAZILAR 3 YILDIR SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu başkanlığında 2022’de başlatılan kazılarda, 20 kişilik uzman ekip görev yapıyor. Ekip, arkeolog, tarihçi ve sanat tarihçilerinden oluşuyor.

BULUNTULAR ZENGİN BİR TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

Kazılarda şimdiye kadar;

Yeni bir yol bağlantısı

Güney sura ait burç kalıntıları

Osmanlı dönemi pazar yeri

150 yıllık Osmanlı kışlası

Yanmış evrak ve kumaş parçaları

Sırlı ve sırsız seramikler

Cam bilezik parçaları, boncuklar

Bronz sikkeler ve tütün lüleleri

gibi buluntulara ulaşıldı.

KIŞLANIN GİRİŞ KAPISI VE İŞLEVLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Bu yıl yapılan kazılarda, Osmanlı kışlasının güney surlarla birleştiği nokta yoğun şekilde incelendi. Prof. Dr. Terzioğlu, giriş cephesinin büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını belirterek, “Görkemli bir taç kapıdan mekana giriliyordu. Kapının iki yanında revir ve evrak kayıt odası olarak kullanılan bölümler tespit edildi. Yanmış evraklar arasında kroki çizimleri ve müzik notalarına ait parçalar özellikle dikkat çekiyor.” dedi.

"DOKUZ TAŞ" STRATEJİ OYUNU BULUNDU

Kazılarda Osmanlı askerlerinin stratejik ve taktik becerilerini geliştirmek amacıyla oynadığı düşünülen bir oyun taşı da ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. Terzioğlu, taş hakkında şunları söyledi:

Bu taş, tarih boyunca Anadolu, Antik Mısır, Mezopotamya ve Roma’da da bilinen ‘dokuz taş’ oyununa ait. İç içe geçmiş üç dikdörtgenden oluşuyor ve eksenler düz çizgilerle bağlanmış durumda. Osmanlı kışlasında bulunması, buradaki askerlerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için bu oyunu kullanmış olabileceğini gösteriyor.

TARİHİ YAPILAR TURİZME KAZANDIRILACAK

Eski Van Şehri’nde Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Abbas Ağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Miri Ambar ve güney surlarda restorasyon çalışmaları sürüyor. Amaç, tarihi yapıların tüm yönleriyle ayağa kaldırılarak turizme kazandırılması.

Prof. Dr. Terzioğlu, epigrafi uzmanlarının kazı alanındaki materyaller üzerinde detaylı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kazı çalışmaları, şehrin Urartu’dan Osmanlı’nın son dönemine kadar uzanan tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor.