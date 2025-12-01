Van'daki Osmanlı kışlasında askerlerin "dokuz taş" oynadığı belirlendi

- Van Kalesi güneyindeki Eski Van Şehri kazılarında, 150 yıllık Osmanlı kışlasında askerlerin "dokuz taş" oynadığına dair izler bulundu.
- Kazılarda Osmanlı dönemine ait birçok yapı ve eşya kalıntısı ortaya çıkarıldı.
- Restorasyon çalışmaları, tarihi yapıların turizme kazandırılması amacıyla devam ediyor.
Urartular’dan Osmanlı dönemine kadar birçok medeniyetin yerleşim yeri olarak kullandığı Van Kalesi güneyindeki Eski Van Şehri’nde yapılan kazılarda, geçmiş dönemlere ait önemli izler ortaya çıkarılıyor.
KAZILAR 3 YILDIR SÜRÜYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu başkanlığında 2022’de başlatılan kazılarda, 20 kişilik uzman ekip görev yapıyor. Ekip, arkeolog, tarihçi ve sanat tarihçilerinden oluşuyor.
BULUNTULAR ZENGİN BİR TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR
Kazılarda şimdiye kadar;
Yeni bir yol bağlantısı
Güney sura ait burç kalıntıları
Osmanlı dönemi pazar yeri
150 yıllık Osmanlı kışlası
Yanmış evrak ve kumaş parçaları
Sırlı ve sırsız seramikler
Cam bilezik parçaları, boncuklar
Bronz sikkeler ve tütün lüleleri
gibi buluntulara ulaşıldı.
KIŞLANIN GİRİŞ KAPISI VE İŞLEVLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Bu yıl yapılan kazılarda, Osmanlı kışlasının güney surlarla birleştiği nokta yoğun şekilde incelendi. Prof. Dr. Terzioğlu, giriş cephesinin büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını belirterek, “Görkemli bir taç kapıdan mekana giriliyordu. Kapının iki yanında revir ve evrak kayıt odası olarak kullanılan bölümler tespit edildi. Yanmış evraklar arasında kroki çizimleri ve müzik notalarına ait parçalar özellikle dikkat çekiyor.” dedi.
"DOKUZ TAŞ" STRATEJİ OYUNU BULUNDU
Kazılarda Osmanlı askerlerinin stratejik ve taktik becerilerini geliştirmek amacıyla oynadığı düşünülen bir oyun taşı da ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. Terzioğlu, taş hakkında şunları söyledi:
Bu taş, tarih boyunca Anadolu, Antik Mısır, Mezopotamya ve Roma’da da bilinen ‘dokuz taş’ oyununa ait. İç içe geçmiş üç dikdörtgenden oluşuyor ve eksenler düz çizgilerle bağlanmış durumda. Osmanlı kışlasında bulunması, buradaki askerlerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için bu oyunu kullanmış olabileceğini gösteriyor.
TARİHİ YAPILAR TURİZME KAZANDIRILACAK
Eski Van Şehri’nde Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Abbas Ağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Miri Ambar ve güney surlarda restorasyon çalışmaları sürüyor. Amaç, tarihi yapıların tüm yönleriyle ayağa kaldırılarak turizme kazandırılması.
Prof. Dr. Terzioğlu, epigrafi uzmanlarının kazı alanındaki materyaller üzerinde detaylı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kazı çalışmaları, şehrin Urartu’dan Osmanlı’nın son dönemine kadar uzanan tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor.